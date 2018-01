LHV laenuettevõte sai uue juhi

LHV Group andis börsile teada, et konserni kuuluv AS-i LHV Finance nõukogu plaanib 24. jaanuaril 2018 võtta vastu otsuse, mille kohaselt valitakse alates 5. veebruarist AS-i LHV Finance uueks juhatuse liikmeks Kadri Kiisel. Ettevõtte juhatusse kuulub üks liige. LHV Finance'i senine juhatuse liige Nele Roostalu jääb lapsehoolduspuhkusele.

«Kliendikontorite juhina olen vastutanud eesliini töö eest ja usun, et selles rollis on edu võimalik saavutada lihtsate ja heade toodete, hästitoimivate protsesside ning suurepäraste inimestega. Leian, et seda põhimõtet saab rakendada ka uues ametis LHV Finance juhatajana, kus mul on privileeg liituda hästitoimiva meeskonnaga ja jätkata ettevõtte kasvuteekonda,» rääkis Kadri Kiisel.

Viis aastat tagasi alustanud LHV Finance on tänaseks kasvanud ligi 40 tuhande kliendiga krediidiandjaks. «Kliendikontorite juhina tunneb Kadri suurepäraselt meie inimesi ja LHV tooteid ning teab protsesse peensusteni. LHV Panga üks kasumlikumaid ärivaldkondi saab endale väga hea ja kogenud juhi,» lisas LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu.

Kadri Kiisel on omandanud Tartu Ülikooli magistrikraadi finantsjuhtimise erialal. Kiisel töötas alates 2011. aastast LHV Panga Tallinna kontori juhatajana ja alates 2017. aastast on ta LHV Panga kontorite juht.

Varasemalt on ta töötanud aastatel 2006–2011 Luku-Expert OÜ ostujuhina ja 2003–2006 aastatel AS-s Merx müügiinsenerina. Kadri Kiisel ei kuulu teiste äriühingute juhtorganitesse. Kiiselile kuulub 5 AS-i LHV Groupi aktsiat ja tal on võimalik 2017. aastal väljastatud optsioonide eest kokku saada 2089 AS-i LHV Group aktsiat.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 350 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 131 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on 178 000 aktiivset klienti.