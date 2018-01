Närune uusaastakingitus: maksureform sõi pensionist lausa 100 eurot ära

«Ma ei saa aru, miks mu pensionilt on tulumaksu võetud,» kurtis esmaspäeva hommikul sotsiaalkindlustusameti Haapsalus teeninduspunktis töötav pensionär Helgi Tiidussalu, kes järjekorras ootas, vahendab Lääne Elu. Tiidussalu sõnul peaks ta pension olema tulumaksuvaba, sest koos töötasuga saab ta kuus kokku 650 eurot.

Kuigi naine oli töö juures avalduse ära teinud tulumaksu vabastuse arvestamiseks, selgus hiljem, et ta oleks pidanud ise sellest ka pensioniametit teavitama, et tema tulumaks läheb maha töökohal. Ebameeldiva üllatuseta ei jäänud ka nüüd juba rahulikku pensionipõlve pidavad inimesed.

«Pensioniga on pahasti. Ma kaotasin sada eurot kuus,» kirjeldas paber näpus järjekorras ootav Rein Pukspuu, kes sai jaanuari alguses umbes 100 eurot vähem vanadushüvitist kui detsembris. Mehe selgitusel oli tema pension varasemal üle 500 euro kuus. «Mul on peale pensioni ka dividenditulu, äkki sellepärast?» pakkus ta.

Eestis on kokku umbes 364 000 pensionäri, kellest 48 000 käivad ka tööl. Neist 25 480 said 5. jaanuaril koos esimese selle aasta pensioniga halva üllatuse osaliseks - nad kaotasid uue maksusüsteemiga palgalt ja pensionilt kuni 83 eurot.

«Pensionärid, kelle maksuvaba tul sel aastal võrreldes 2017. aastaga väheneb, on need, kelle brutotulu kuus on üle 1352 euro,» rääkis sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Pirjo Künnapuu.

Eelmisel aastal oli pensionäridel võimalik lisaks tulumaksuvaba miinimumile (180 eurot) kasutada ka täiendav maksuvaba tulu (236 eurot) ehk kokku 416 eurot. Seetõttu on pensionäri jaoks maksimaalne kättejääva osa suurenemine 16,8 eurot. Kättesaadava osa suurus võrreldes eelmise aastaga ei muutu, kui brutotulu kokku on 1351 eurot kuus. Maksimaalselt võib kättesaadav osa väheneda 83,2 eurot, kui brutotulu kokku on kuus 2100 eurot või rohkem.

