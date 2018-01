TransferWise toob turule eraklientide virtuaalkonto ja deebetkaardi

Alates tänasest saavad esimesed tuhat TransferWise’i klienti uut teenust kasutada, lähinädalatel aga saavad veel tuhanded kliendid kutse deebetkaarti testida. Teenus avatakse kõigile soovijatele 2018. aasta esimeses kvartalis.

TransferWise’i piirideta konto on teenus, mis teeb võimalikuks riigiüleste pangateenuste kasutamise nii nagu klient toimetaks sihtriigis kohapeal. Algselt ettevõtetele avatud teenus on nüüd kättesaadav ka eraklientidele, kes saavad kontol hoida ja konverteerida valuutat tegeliku vahetuskursiga ning omada kohalikke pangarekvisiite Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides, Austraalias ja Euroopas. Neis piirkondades saavadTransferWise’i piirideta konto kasutajad olulisi pangatoiminguid läbi viia ilma kontota kohalikus pangas, mille avamine on mittekohalike jaoks keeruline ja kulukas paljudes kohtades üle maailma.

TransferWise'i juhi ja kaasasutaja Taavet Hinrikus märkis, et piirideta konto tähendab suurt muutust inimestele, kelle elu ja töö on mitmes riigis. «Välismaal pangakonto avamine on kohalikku aadressi esitamata tõeliselt keeruline, aga meie piirideta konto saab avada vaid mõne minutiga,»

Turuletuleku algul on TransferWise’i deebetkaart saadaval piiratud hulgale klientidele Euroopa majanduspiirkonnas, kaardi tellimine avatakse kõigi soovijate jaoks 2018. aasta esimese kvartali jooksul. Seni on Suurbritannia ja Euroopa klientidel juba võimalik avada piirideta konto.