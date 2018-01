Ametid peavad pensionäride teavitust piisavaks

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõuniku Pirjo Künnapuu sõnul on praegu koostamisel värske statistika selle kohta, kui paljudel pensioni saajatel sissetulek suurenes, kui paljudel vähenes, mis põhjustel suurenes või vähenes jne. See info on olemas alates 10. jaanuarist ehk homsest.

Künnapuu kinnitusel on sotsiaalkindlustusamet lisaks kõikidele kajastustele ajakirjanduses saatnud inimestele ka konkreetselt neid puudutava info meilile. «Samuti on meil alates 1. novembrist eraldi tulumaksuteemaline infotelefon, kus iga päev vastavad ja kliente nõustavad 60–70 inimest. Oleme teinud koolitusi ja käinud näiteks pensionäride päevakeskustes muudatusi tutvustamas,» rääkis Künnapuu.

Maksu- ja tolliameti avalike suhete juhi Rainer Lauritsa sõnul on amet alates septembrist kõikide osapoolte teavitamisega aktiivselt tegelenud. «Esmalt oleme püüdnud viia info raamatupidajate ja personalijuhtideni ning seejärel oleme suunanud oma tähelepanu avalikkuse teavitamisele. Lisaks on sotsiaalkindlustusamet saatnud pensionäridele otsepostitusi,» rääkis Laurits.

Maksu- ja tolliametil on ühtlasi kavas hakata teavitama inimesi, kelle maksuvaba tulu on aasta keskel täitunud. «Selleks soovitama oma kontaktid e-maksuametis hoida ajakohasena, et saaksime maksuvaba tulu täitumisest operatiivselt teada anda,» soovitas Laurits.

Ta lisas, et kuna maksu- ja tolliamet ei näe aasta kestel jooksvalt metsa või kinnisvara müüke, siis tasub inimestel eelkõige rahulikult oma rahaasjad üle vaadata. «Tutvuda meie infomaterjalidega kodulehel või meile helistada nõu saamiseks. Ja kui aasta keskel tekib ootamatult tulu, siis on võimalus veel oma maksuvaba tulu avaldust muuta,» selgitas Laurits.

Künnapuu soovitab pensionäridel, kelle pension ja töötasu on väike, kindlasti esitada maksuvaba tulu avaldus nii sotsiaalkindlustusametile kui ka töökohta. «Näiteks kui inimese mõlemad sissetulekud, pension ja töötasu on kumbki alla 500 euro, siis on tal mõttekas esitada maksuvaba tulu avaldus nii tööandjale kui meile. Siis saab tal kogu ettenähtud maksuvabastus jooksval kuul kasutatud,» selgitas ta.

Dmitri Jegorov

rahandusministeeriumi asekantsler

Varasemaga võrreldes nõuab uus maksusüsteem kahtlemata suuremat planeerimist. Iga uue asjaga harjumine võtab kindlasti oma aja ja ei tasuks tõtata süsteemi kiirelt muutma. See tooks kaasa nii täiendavaid kulusid kui tekitaks märksa suuremat segadust.

Riigieelarvele tähendab uus maksusüsteem aastas 182 miljonit eurot miinust. Ka pensionite koguarvestuses riik uue süsteemiga pigem kaotab kui võidab. On mõistetav, et sissetuleku vähenemine ei rõõmusta ei tööl käivat pensionäri ega tavalistki palgatöötajat. Samas suurendab muudatus ligi poole miljoni madalama ja keskmise palga saaja sissetulekuid.

Eesti eeliseks on alati olnud võimalikult ühtne ja väheste eranditega maksusüsteem ning siinkohal peeti mõistlikuks diferentseerimise aluseks võtta inimese kogusissetulekut, mitte erinevaid tululiike. Kas see süsteem vajaks tööl käivate pensionäride osas ümbertegemist, sõltub juba poliitilisest tahtest. Enne otsuste tegemist vajab see põhjalikku kaalumist. Seda ka sellepärast, et süsteemi tagasipööramine tähendab, et riik peaks otsima vahendeid, et toetada rahaliselt palga ja pensioniga pensionäri, kes teenib kolm-neli korda suuremat kogutulu kui vaid 400–500 euro suurusest pensionist elatuvad pensionärid. Sotsiaalsest õiglusest lähtuvalt oleks seda sammu keeruline kaitsta. Lisaks tuleb arvestada, et see kasvatab veelgi miinust riigieelarves, seega tuleb see raha leida kusagilt mujalt.

Meeles tasuks ka pidada, et pensionäridest suurema osa ehk 93 protsendi sissetulek jäi muudatuse tagajärjel samaks või suurenes. Samuti võib väita, et nendel pensionäridel, kelle kogutulu on keskmine või sellest madalam ja keda on absoluutne enamus, tekkis täiendava 500-eurose maksuvaba tulu tõttu motivatsioon maksuvabaks lisateenistuseks, mida neil seni ei olnud.