Pensionäride esindajad imestavad eakaaslaste hämmelduse üle

Hiiumaa pensionäride ühenduse juht ja kohalik tantsuõpetaja Tiiu Vannas arvab, et elupäevad tööl käinud inimestele oleks ikkagi õiglane säilitada 500 euro tulumaksuvabastus, hoolimata sellest, kas pensionär käib edasi tööl või mitte.

«Ma ei ütleks, et teavitust on vähe olnud. Kui inimene ise tunneb huvi ja tahab endale selle teema selgeks teha, küll ta siis vajaliku info üles leiab. Lehest on tulnud selle kohta küll palju teavet ja mina ise olen arvutikasutaja, internet on materjali täis. Töö juurest ju tuleb ka selle kohta infot. Ei saa öelda, et teavitust oleks vähe või et see segane oleks. Mina küll ei kurda, et ma ei tea nüüd äkitselt, mida teha,» rääkis Vannas.

Kas ka teised Hiiumaa pensionärid sama rahulikud on ega imestanud läinudreedesel pensionipäeval tavapärasest võib-olla pisut väiksema laekunud summa üle, seda Vannas veel ei tea, kuna pensionäride ühenduse juhatus koguneb alles 16. jaanuaril. «Eks siis ole kuulda, mis mured on,» sõnas ta.

Olulisem on pensionitõus

Eesti Pensionäride Ühenduste ja Eesti Vanavanemate Ühingu juhatuse liige, ettevõtja Andres Ergma (IRL) ütles, et Eesti enam kui 300 000 vanaduspensionärist on töötavaid ja koos pensioniga kuus üle 1200 euro teenivaid pensionäre umbes 20 000. Seega on neid, kes muudatuse tõttu kaotavad, ikka suhteliselt vähe.

«Meile pole laekunud pensionäridelt mitte üheski vormis rahulolematust. Meil on 39 organisatsioonis ligi 27 000 liiget, aga tulumaksu kohta pole isegi mingeid täiendavaid küsimusi tulnud,» ütles Ergma. «Ma ei tea, mida oleks saanud teavitusega veel teha. Neil, keda see muudatus puudutab, on üldiselt ka ligipääs internetile. Seal tehti selle kohta kõikvõimalikke saite, nii et suurt üllatust ei saanud nüüd kellelegi olla.»

Ergma arvates on palju tähtsam see, et pensionitõus astuks ühte jalga tarbijahinnaindeksi tõusuga. «Meie pingutused on suunatud sellele, et pension tõuseks. See haaraks juba kõiki pensionäre ja mõjutaks üldist toimetulekut palju rohkem kui see praegune kümme eurot,» sõnas ta.

Kauaaegne Tartu Ülikooli õppejõud ja matemaatikaõpikute autor Leida Tuulmets juhtis pikalt MTÜd Dotsentide ja Teadurite Klubi ja oli seal teiste pensionäride arvamustega hästi kursis, kuid viimasel ajal on tal tervis kehv olnud, mistõttu andis ta ameti üle ja oskab nüüd kosta vaid oma isikliku rahakoti kohta.

«Kuulsin, et tuleb esitada mingeid avaldusi, et kas tulumaks võtta maha enne, kui raha kätte tuleb. Mina otsustasin, et võtku siis parem juba kohe maha, sest minul endal hiljem tagasi maksta on palju hullem,» rääkis Tuulmets.

Iga lisasent kulub ära

Ta ütles, et sellest aastast suurenes tal emeriiditasu ja seetõttu ei oska ta öelda, kas reedel arvele laekunud pensioniraha oli sama palju nagu alati või on summa muutunud. «Ma nüüd ei ole kontrollinud eraldi, kui palju sellest laekunud summast oli pension. Ülikooli rektor Volli Kalm jõudis emeriiditasu tõusu veel enne ära korraldada, kui ta lahkus. Emeriidiraha kulub meile ikka ära. Varem sain 71 eurost kätte 59, eks siis nüüd näis, kui suur see uus summa olema hakkab.»