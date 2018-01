Rahanduskomisjon saatis alkoholiaktsiisi kärpe teisele lugemisele

Rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin ütles ERR-ile, et komisjon arutas muudatusettepanekuid, kuid ükski neist ei leidnud toetust, nii et teisele lugemisele läheb tekst samas vormis nagu see oli esimesel lugemisel.

«See tähendab, et alates 1. veebruarist on aktsiiside tõus poole väiksem kui see oli kavandatud,$ lisas Stalnuhhin.

Eelnõuga vähendatakse poole võrra õlle, muu alkoholi ning kuni kuue mahuprotsendilise etanoolisisaldusega veini ja kääritatud joogi tänavuseks aastaks planeeritud aktsiisitõusu.

Alkoholiaktsiisi tõusud aastateks 2019 ja 2020 säilivad samas ulatuses ehk 10 protsenti ning etanoolisisaldusega üle kuue mahuprotsendi veini ja kääritatud joogi puhul 20 protsenti.