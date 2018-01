Mikk Talpsepp: näeme raha väärtuse kokkukukkumist, mille ohjeldamisega saavad olema suured probleemid

Talpsepp märkis Äripäevale antud intervjuus, et ta ei oodanud ta, et turud suudavad 2017. aastal tõusu jätkata, vaid arvas, et kõigepealt näeme me kriisi ning erakordne aktsiate tõus ja inflatsiooni väljumine kontrolli alt tulevad alles järgmises tsüklis.

«Siiamaani arvan, et järgmine tõusutsükkel pärast järgmist kriisi saab olema erakordne – raha on juurde trükitud nii palju, et see lõpeb erakordse inflatsiooniga paljudes maailma riikides ja piirkondades. Pakun, et järgmises tsüklis saab Hiina inflatsioon olema kaugelt üle 10 protsendi aastas ja kuigi hindade baasilt võib tunduda, et Hiina raha on odav, siis saame siiski näha suurt inflatsiooni, kui madratsi alla kogutud raha püütakse kulutada. Kui see algab, siis näeme raha väärtuse kokkukukkumist, mille ohjeldamisega saavad olema suured probleemid,» rääkis ta.