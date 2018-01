Vähi küsib reisisadama rajamiseks riigi raha

Pooles ulatuses Tiit Vähi Silmet Grupile kuuluv sadam on varem reisijaid teenindanud ja on sellest huvitatud ka praegu, kuid kapitalimahuka reisisadama rajamiseks jääb jõust puudu ning kaubalaevade teenindamisest väiksema tasuvuse tõttu pole õnnestunud kapitali kaasata ka mujalt, kirjutab Vähi valitsuse ministritele, kirjutab Äripäev.

Nüüd on linnas tehtud korda peatänavad ja toimub rannapromenaadi rajamine, mistõttu võiks uuesti mõelda reisi- ja jahisadama avamisele. Sillamäe Sadama hinnangul on Peterburi Morskoi Fassad kruiisilaevade liikluse tõttu sageli üle koormatud ning tekkinud on vajadus täiendava puhversadama järele Soome lahel, kus oleks võimalik oodata kai vabanemist Peterburis.

