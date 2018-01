Jegorov: inimestel on võimalik ümbrikupalgast keelduda

Jegorov rääkis ERRi venekeelse portaali veebisaates, et seadus lubab ümbrikupalga eest panna vastutuse nii tööandjale kui ka töötajale ning igas konkreetses juhtumis tuleb seda vaadata, kuigi seni lähtus maksuamet sellest, et töötaja on nõrgem pool.

«Praktikas lähtus maksuamet sellest, et tuleb kaitsta töötajat kui nõrgemat poolt ja enamasti esitas vaid tööandajale nõudmise. Aastaid oli see õigustatud, kuid praegu on olukord muutunud,» tõdes Jegorov.

«Praegu enam ei saa lähtuda sellest, et vaid tööandjad on «pahad» ja töötajad «inglid».»