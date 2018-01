Esmaspäevast alustas Nordeconi juhina tööd Gerd Müller

Novembris toimunud Nordecon ASi nõukogu koosolekul nimetati alates 8. jaanuarist ettevõtte uueks juhatuse esimeheks Gerd Müller, kes hakkab vastutama Nordecon ASi üldjuhtimise ning juhatuse töö korraldamise eest, samuti Nordecon ASi tütarettevõtete üldjuhtimise korraldamise eest strateegilistes küsimustes.

Esimehena alustav Gerd Müller plaanib tugevdada ettevõtte seniseid tegevusi ja seda Skandinaavia turgudel kasvatada. «Ettevõttel on väga selge arenguplaan, mille järgi peaks toimima. Soome ja Rootsi turul tegutseme, kus on kindlasti plaan kasvada,» ütles Müller toona BNSile.

Müller on varasemalt töötanud panganduses ja makseteenuste valdkonnas: aastatel 1992-2001 Hansapangas ja hiljem Swedbankis erinevate valdkondade juhi ja juhatuse liikmena, 2001-2002 finantsteenustefirma Arthur Andersen Eesti üksuse ärikonsultatsiooni teenuste juhina, aastatel 2002-2008 EuroProcessing Internationalis, hilisema nimega First Data piirkondliku juhina, 2009-2015 TAG Systems Finland, hilisema nimega EVRY Card ServicesBalti piirkonna juhina ja 2015-2017 Nordea Balti arendusjuhi ja Eesti filiaali juhatajana. Gerd on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna.

Alates augustist on ehitusfirma Nordecon juhatuse esimehe kohusetäitja olnud Erkki Suurorg, kes täitis seda rolli uue juhatuse esimehe ametisse astumiseni; endine juhatuse esimees Jaano Vink ja juhatuse liige Avo Ambur lahkusid ettevõttest 31. juulil.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2016. aasta konsolideeritud müügitulu oli 183 miljonit eurot. Nordeconi kontsernis hetkel töötab ligi 740 inimest.