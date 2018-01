Advokaat: ärikeelu rakendamine on liiga keeruline

Üheks ärikeelu efektiivse kohaldamise takistuseks elukutseliste ettevõtete „kustutajate“ suhtes on, et tankist võtabki üle juba maksejõuetu ettevõtte. Maksejõuetust põhjustavad kuriteod, näiteks vara kõrvaldamine, on tõenäoliselt juba toime pandud eelmise juhatuse liikme poolt. „Kustutajale“ ei saa ette heita tegusid, mida on teinud keegi teine. Kuna uus juhatuse liige tegutsebki selle nimel, et sellised teod ilmsiks ei tuleks, avastatakse need sageli siis, kui võlausaldajatel ei ole enam mõistlik ressurssi kadunud raha tagasisaamisesse investeeridagi. Seetõttu proovitakse tavaliselt esimesena majandusaasta aruannete esitamata jätmist, lootes, et ettevõte õnnestub sundlõpetada ilma igasuguse pankrotimenetluseta. Kui võlausaldajad on lootuse kaotanud, võib see ka õnnestuda.

Ärikeelu kohaldamise võimalusi tuleks laiendada

Ärikeelu kohaldamise eelduste laiendamine aitaks kaasa nn tankistide teenuste vastu võitlemisele. Maksejõuetusõiguse revisjoni käigus on erinevad huvigrupid teinud mitmeid väärt ettepanekuid, kuidas seda teha.

Näiteks on pakutud välja, et ärikeeldu võiks kohaldada sellistele isikutele, kes on jätnud korduvalt esitamata juriidilise isiku majandusaasta aruande. Tõepoolest, majandusaasta aruannete süstemaatilisele esitamata jätmisele ei ole reeglina õigustust. Isegi, kui erakorraliste asjaolude tõttu – raamatupidaja haigestumine, dokumentatsiooni hävimine vms – võib majandusaasta aruande esitamine mõnel aastal venida, ei ole tavaliselt õigustust mitmete aastate jooksul esitamata jäetud majandusaasta aruannetele. Kui ärikeelu kohaldamise eeldusena oleks sätestatud majandusaasta aruannete korduv mitteesitamine, siis oleks võimalik ärikeeldu kohaldada efektiivsemalt ka tankistide suhtes.

Üheks heaks mõtteks ärikeelu kohaldamisel on ka pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmine hindamine. Kuna see ei ole seaduse muutmise tõttu enam kuritegu, siis vajaks see ärikeelu alusena eraldi sätestamist. Samuti võiks olla ärikeelu kohaldamise aluseks halduri poolt tuvastatud põhjendamatud väljamaksed, mida juhtorgani liige ei ole osanud usutavalt seletada.

Eraldi vajaks läbi mõtlemist ning sätestamist ka ärikeelu sisu. Elukutselised „kustutajad“ ei tegele ettevõtte sisulise äritegevusega, vaid jätavad need tavaliselt ilma igasuguse majandustegevuseta hääbuma. See tähendab, et nende omandis ja juhtimisel on samaaegselt kalakonservide tootjaid, saekaatreid ja ilusalonge. Üksnes ühel tegevusalal sellise isiku äritegevuse piiramine ei takista tal olemast tankist järgmises ettevõttes. Seetõttu oleks vajalik sätestada ka alused, millal on isiku rikkumised niivõrd ulatuslikud, et õigustavad tema põhiõiguste piiramist ärikeeluga, mis keelab tal olemast juhtorgani liige mistahes tegevusvaldkonnaga äriühingus.

Kuigi ärikeelu rikkumine on kriminaalkorras karistatav ning selle eest võidakse määrata rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus, on selge, et ainuüksi karistusõiguslikust tagajärjest jääb väheks, kui ärikeelu kohaldamine on tegelikult vaevaline.