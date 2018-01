Elroni uueks juhatuse esimeheks valiti Olle Tischler

Olle Tischleril on pikaajaline rahvusvahelise ettevõtte Baltikumi üksuse juhtimise kogemus ettevõttest Oracle Baltics. Samuti on ta tegutsenud müügijuhina ettevõtetes Novira Capital ja IC Systems. Tischler omab Estonian Business Schooli bakalaureusekraadi ja University of Strathclyde Graduate School of Business magistrikraadi rahvusvahelises äris.

AS Eesti Liinirongide praeguse juhatuse esimehe Andrus Ossipi tähtajaline leping lõpeb 12. jaanuaril 2018. Andrus Ossip otsustas uueks ametiajaks mitte kandideerida. AS Eesti Liinirongide nõukogu tunnustab ja tänab Andrus Ossipit ettevõtte sihikindla ja tulemusliku juhtimise eest.

Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron all tegutsev riigile kuuluv ettevõte.