Lätlased aitavad Eestil teemaksu koguda

Uue aasta alguses kehtima hakanud teekasutustasu maksmine on toonud kaasa küsimusi mitte ainult Eesti ettevõtjate, vaid ka lõunanaabrite veokijuhtide seas. Mitmed Läti ja Leedu veokijuhid on pöördunud teemaksu tasumise sooviga tanklatesse, kirjutab Äripäev.

Maanteeameti peadirektori asetäitja hoolde alal Tarmo Mõttuse sõnul on maanteeamet jõudnud kokkuleppele aga mitmete Läti ettevõtetega, kes võimaldavad teekasutustasu tasuda juba Lätis, enne Eestisse sisenemist. «Näiteks on võimalik tasuda Virši-A tanklates või sms-iga portaalis SMSvinjetes.lv,» tõi Mõttus näite. Ta lisas, et on ka teisi Läti ettevõtteid, kes on nende poole pöördunud ja näidanud üles soovi Eesti teekasutustasu müümiseks. Mõttuse sõnul loodetakse nendega lähiajal lepinguni jõuda. «Kuna Lätis on teekasutustasu varem kehtestatud, siis ollakse seal altimad kaasa tulema,» lisas Mõttus.

