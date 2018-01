Uuest nädalast peavad Saksamaa ettevõtted palgalõhe avalikkuse ette tooma

See annab naistele võimaluse võrrelda oma palku meeste omaga sarnastel positsioonidel ettevõtte sees. Samuti on meestel võimalik vaadata, ega neile kogemata liiga vähe ei maksta, kuigi ametnikud arvavad, et palgaerinevused on täna pigem meeste kasuks, vahendab Financial Times.

Seadus kehtib kõigi organisatsioonide kohta, kus on palgal rohkem kui 200 inimest. Palgalõhe on ka Saksamaal eriti teraval jälgimise all, kuna see on üks Euroopa Liidu suuremaid. Saksmaal on Eurostati andmetel palgalõhe täna 22 protsenti. See on suurem ainult Eestis ja Tšehhis. Euroopa liidus keskmiselt on sooline palgalõhe 16 protsenti.

Ettevõtjad ja ettevõtete juhid on aga uue seaduse suhtes väga kriitilised, kuna see nõuab palju tööd, mis ei pruugi vilja kanda.

«Vaatamata majanduslikule õitsengule ja rekordilisele hõivele maalib seadus pildi, justkui oleks tegemist suure sotsiaalse ebavõrdsusega,» kurtis Saksamaa tööandjate keskliidu juht Steffen Kampeter. «Tegelikult makstakse Saksamaal meestele ja naistele sama töö eest sama palka,» lisas ta.

Saksamaa perekonnaministeeriumi hinnangul tuleneb sooline palgalõhe ka sellest, et naised teevad keskmisest enam vähetasustatud tööd ning karjääritegemist segab ka laste kasvatamine ja töölt eemal oldud aeg. Samas on ministeeriumi hinnangul oluline suurem läbipaistvus, kuna ka diskrimineerimine tööturul vähendab naiste sissetulekuid.

Saksamaal on juba keelatud maksta meestele ja naistele sama töö eest erinevat palka, tihtipeale ei ole naised palgavahest teadlikud või ei suuda selle olemasolu tõestada.