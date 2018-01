Mitme miljoni suuruse maksuvõlaga tankist lahkub ametist

«Paras talle!» kommenteeris Sakjase konkurent Raul Pint, kui ajakirjanikult kriminaalasjast kuulis. Süüdistuse sisu Pint ei tea. Küll aga on Sakjas Pindile pinnuks silmas seltskonna likvideerijatega, kes enne 2010. aastat turule ilmus, kinnitab Äripäev.

Likvideerijana on salapärast, fotokaamerate ette sattumist vältida suutnud Sakjast kasutanud näiteks börsifirma Arco Vara ja restorani Dominic omanik Rein Kärk. Viimati oli Sakjasest juttu läinud suvel, kui selgus, et praegune rahandusminister Toomas Tõniste müüs oma Käravete mõisa aastaid tagasi Sakjasele. Mullu käis veel läbi, et Sakjasel on aja jooksul kogunenud seoseid rohkem kui 500 ettevõttega, mille koguvõlg ulatub kaheksa miljoni euro lähedale.

Loe pikemalt Äripäevast.