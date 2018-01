Lidli ootel kaubandus valmistub maksusegaduseks

«Meid on siin ainult 1,3 miljonit ja erinevate kettide arv sedavõrd suur. Nõustun mitme asjatundja ja kaupmehe väljaöelduga, et see võib olla viimaseks tõukeks selleks, et tuleb konsolideerumine. Meil ei ole sellist suhtumist, et see meid küll ei mõjuta. Kui palju mõjutab, ei oska öelda,» rääkis ta

Kindlasti avaldab Lidl tema sõnul survet hindadele ja tööjõukuludele. «Kaardid ajab sassi igas mõttes. Kindlasti jälgime ja arvestame igat liigutust, aga praegu ei ole eriti palju informatsiooni. Oleme valvel,» ütles ta. Kuulu järgi siseneb Lidl Eesti turule 2020. Aastal

