Vendade Talpsepade juhitud fondi vara kahanes rekordilise miinuseni

Täpsemalt teatas vendade Mikk ja Tõnn Talpsepa juhitud fond, et eelmisel aastal kahanes investorite vara 75,98 protsendi võrra, kirjutab Äripäev.

Kui eelmise aasta algul oli fondi osaku puhasväärtus 1,0892 eurot, siis täna on see 0,3091 eurot. Seejuures maksis Etalon eelmise aasta juulis investoritele dividende 1 sent osaku kohta.

Detsembris kahanes Etaloni investori vara veerandi ehk 25,91 protsendi võrra.

