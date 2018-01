Taani tööandjad on hädas: idaeurooplastel läheb kodus liiga hästi

Taani tööandjate keskliidu hinnangul on riigis hädasti vaja välistööjõudu, vahendab the Local.

Riiki saabuvate Euroopa Liidu kodanike arv on aga viimase 15 kuu jooksul tublisti vähenenud. Kui 2016. aasta teises kvartalis tuli Taani Euroopa Liidu riikidest tööle 14 500 inimest, siis 2017. aasta kolmandas kvartalis ainult 5 000 inimest.

Eriti märgatavalt on vähenenud Taani tööle suunduvate poolakate arv.

«See on väga, väga muretekitav, et tööjõu sissevool Poolast ja teistes Ida-Euroopa riikidest on kokku kuivanud. Kui Ida-Euroopa tööjõu liikumine lakkab, tekib meil tõsine puudus kvalifitseeritud tööjõust,» rääkis keskliidu juht Jacob Holbraad.

Muutuse põhjuseks on kasvanud palgad ja elustandard Ida-Euroopas. Ka taani majandusnõukogu nõunik Michaer Svarrer arvas, et muretsemiseks on põhjust küllaga.

«Sellel on kindlasti tagajärjed Taani ettevõtete jaoks. Samuti mõjutab see avalikku sektori kulutusi.» Taani tööjõuminister Troels Lund Poulsen märkis aga, et kui tööjõudu napib, võivad ettevõtted riigist lahkuda.