Väikesel määral iseendaga konkureerimine pole üldse halb

Ma arvan, et Eestis on neid kohti, kus Coop võiks jõuda pangaks number üks – ning olles kohal, õpitakse ka kliente paremini tundma. Ning arvestades, et pangal on tugev meeskond, leidub veel nišše, mida võiks kahe-kolme aasta jooksul välja arendada.

Võtame Inbanki. Me alustasime ka nullist. Oleme järelmaksuettevõte alates 2011. aastast. Julgen ma arvata, et oma nišis oleme Eestis number üks. Meil küll ei ole sellist kliendibaasi ja jaotusvõrku nagu näiteks Swedbankil, kes on pika puuga suurim turulolija, aga vaadates teenust, kasvutempot ja pakkumisi, mida teeme, oleme me õppinud seda hästi tegema. Arvan, Coop Pangal on see veel ees.

-Olen Coop Panga juhtkonna ja teise omaniku esindajate jutust aru saanud, et suureks eeskujuks on Soome analoogilised pangad, näiteks S-Pankki.

No Pohjola on ka sarnane.

-Aga kui Soomes saab öelda, et põllumees põline rikas, siis meil on pigem põllumees põline vaene, mis tähendab, et potentsiaal on ilmselt väiksem. Või siis teine aspekt, et tõenäoliselt on Coop Panga teenused konkurentidest kallimad.

Tuleb tunnistada, et intressimäärad on tõesti kallimad.

-See tähendab, et te pakute vaesematele inimestele kallimat teenust.

Kuidas nüüd öelda. See on keeruline turg. Paljude suurte pankadega on juhtunud see, et kriiside ja muutuste tõttu organisatsioonis on nad muutunud n-ö reeglikesksemaks. Nad on, jah, laenuturul konkurentsivõimelisemate hindadega, aga hoiuste turul on Coop Pank Inbanki järel intressimäärade poolest teine pakkuja. Suured pangad ei võta teatud kliente kas siis suuruse, tagatise struktuuri või mille iganes tõttu. Siis kaobki sealt turg ära. Ühtepidi võib öelda, et Coop Pank annab kõrgema intressiga laenu, nagu annab ka LHV, aga ilma selleta võib juhtuda, et see inimene või ettevõtja ei saaks üldse laenu.

Tekitame võimaluse finantstoodete kasutamiseks teatud sektorites ja teatud kliendigruppides, kes muidu oleksid turult täiesti välja lõigatud.

Loomulikult puudub meil selline traditsioon nagu Soomel – pikaajaline võimalus kliendibaasi ja teenust üles ehitada. Oleme täiesti teekonna alguses. Kuhu see viib ja kas see õnnestub sellisel, kaasaval viisil? Miks mitte? Coop on ju oma olemuselt klientidele kuuluv ettevõte.

Ma ei ole kindel, et ta on struktuurilt äri arendamiseks kõige mõistlikum, aga see kontseptsioon, et klient on omanik, võib olla väga positiivne.

-Ma saan aru, et Inbank kavatseb mingil ajal oma osaluse aktsiate avaliku esmaemisiooni (IPO) teel ära müüa. Millal see võiks juhtuda?

Eks me oleme mõlemast rääkinud. Inbank on samuti IPOst kommunikeerinud ja Coop Pank ka.

Tuleb tunnistada, et ühel pangal ei ole tegelikult mõtet pikas perspektiivis teise panga omanik olla, kui see just ei oma teise jaoks strateegilist sobivust. Teiselt poolt saame aru, et võtsime üle panga, mis on täiesti toimiv ning millel on korralik laenuportfell, kuid millega ei ole lihtsalt toimetatud. Nüüd on vast mõistlik natuke aega toimetada, äri teatud piirini aidata, kasumlikkust tõsta ja siis väljuda.