BLRT aastatepikkuses äritülis kuluvad hiigelsummad

Fjodor Bermani ja Valeri Kovalenko laste käes lehvivad armuõite asemel võitluslipud, mis muudab nende loo erinevaks Shakespeare’i draamast, kus noorte hukkumine näitas vihavaenu absurdsust.

Postimehe käsutuses on dokumendid, mis näitavad, et perekond Kovalenko maksis mõni aasta tagasi meie maa juhtivatele advokaadibüroodele ja suhtekorraldajatele üle 220 000 euro. Suur summa käidi ilmselt välja selleks, et teha elu kibedaks perekond Bermanil, kellel õnnestus ettevõtte väikeaktsionäridelt osalust ostes kontroll BLRT Grupi üle enda kätte haarata.

BLRT Gruppi on vähemalt varem esindanud üks Eesti hinnatumaid vandeadvokaate Maria Mägi. Võib eeldada, et mõlema poole kulutused advokaatidele ja suhtekorraldajatele on olnud märkimisväärsed. Peale selle võib Bermani ja Kovalenko aastaid kestev sõda olla nõrgendanud BLRT mainet.

-Tüli tüli enda pärast

Postimees kirjutas 2013. aastal, et 42-aastase laevakapteni staažiga Oleg Oikimus kaebas kohtusse BLRT suuromaniku Fjodor Bermani poja Mark Bermani, keda süüdistas enda vähese informeerituse ärakasutamises. Oikimus väitis, et talle maksti temale kuulunud BLRT aktsiate eest nende tegelikust väärtusest 18 korda vähem.

Oikimuse aktsiate müük toimus ajal, mil Bermanitel oli puhkenud terav konflikt oma kunagiste perekonnasõprade ja kaasaktsionäridega. Nad vajasid ettevõttes otsustamiseks suuremat osalust ja otsisid ettevõtte erastamisel tekkinud väikeaktsionäridelt osalust juurde.

Mitte just silmapaistvalt rikas Oikimus pani enda heaks tööle nii suhtekorraldusbüroo Hamburg&Partnerid kui ka advokaadibüroo Sorainen, kelle tavakliendid on näiteks Tallink, Coca-Cola ja Google. Vastuse küsimusele, kuidas see võimalik oli, andis Soraineni toonase advokaadi Urmas Volensi väljastatud arve Julia Kovalenko osaühingule Finarte.

Peale Finarte ostis BLRT Grupile vastu astumiseks suhtekorraldus- ja õigusteenuseid ka Valeri Kovalenkole kuuluv ettevõte SCT Project. Dokumentidest ilmneb, justkui poleks arvetega tasutud teenused olnud seotud nimetatud äriühingute ettevõtlusega, vaid hoopis nende juhatuse liikmete, osanike või nendega seotud isikute õigusvaidlusega.

Kui see väide paika peaks, siis võiks tegemist olla maksupettusega, millega erakulud kanti ettevõtte alla. Ettevõtlusega mitte seotud väljamaksed tuleks maksustada tulumaksuga ning piirata ka käibemaksu mahaarvamise õigust ettevõtlusega mitte seotud kulude arvelt.

Valeri Kovalenko avaldas Postimehega suheldes üllatust, et arveldused, mis puudutavad börsil noteerimata ettevõtjat, kellel pole laiaulatuslikku väikeaktsionäride ringi, üldse avaliku huvi alla sattusid.

«Seadusi pole rikutud,» ütles Kovalenko. «Kõik OÜ Finarte ja OÜ SCT Projekt poolt kohtumenetlustega seotud kulud on seotud ettevõtete majandustegevusega või edastatud tasumiseks isikutele, kellega sõlmitud kokkulepete alusel on kulud kantud. Arveid, mis ei ole seotud ettevõtlusega, ettevõtete kuludesse ei kanta ning loomulikult ei arvata selliste arvete eest ka maha sisendkäibemaksu. Arvetega seoses on täidetud kõik kehtivatest maksuseadustest tulenevad kohustused.»

Kovalenko avaldas arvamust, et tema ettevõtete dokumendid võisid meediasse sattuda üksnes BLRT Grupist. «Selle asemel, et lahendada vaidlusalused küsimused vähemusaktsionäridega ning puigelda kõrvale dividendide maksmisest, on tegemist järjekordse näitega tähelepanu kõrvale juhtimisest põhiprobleemilt ja meedia ärakasutamise katsest, et mõjutada vähemusaktsionäre oma nõuetest loobuma,» lisas Kovalenko.