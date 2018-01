Inteli juht müüs enne turvariski avalikustamist miljonite eest aktsiaid

Hiljuti ilmsiks tulnud kiipide haavatavus, mis mõjutab nii Inteli, AMD kui ARM protsessoreid, lubab ründajatel varastata kasutajate salasõnu ja teisi privaatseid andmeid. Enne probleemist avalikkuse teavitamist olid mitmed tehnikaettevõtted sellest teadlikud juba mitu kuud varem, vahendab Business Insider.

Ühe Inteli töötaja sõnul teavitas Google ettevõtet turvariskist juba suvel. See tähendab, et Intel oli teadlik probleemist enne, kui Krzanich müüs maha suure osaluse oma aktsiatest. Inteli juht sai novembris müügist kasu ligi 24 miljonit dollarit. Müük tuli paljudele üllatusena, sest juhile jäi pihku minimaalne lubatud summa aktsiaid, mida ettevõte nõuab – 250 000 aktsiat.

Müük tõmbab endale veel rohkem tähelepanu, kuna uudis turvariskist tuli avalikuks infoga, et Intel oli sellest teadlik juba kuid varem.

Intel väidab, et müük oli varem plaanitud

Inteli ametlik seisukoht on, et müügil polnud mingit seost turvariskiga ja müük toimus tavapärase aktsiate müügiplaani järgi. «Briani müük ei ole asjaga seotud,» ütles Inteli esindaja ametlikus seisukohas ja lisas, et Krzanichil on jätkuvalt suur osa aktsiaid, mis on ettevõtte eeskirjadega nõutud.

Selleks, et vältida siseinfol kauplemist, panevad mitmed tippjuhid tihti varem paika plaani, millega näiteks müüakse portsjon aktsiaid või vahetatakse teiste aktsiate vastu. Business Insider vahendab, et Krzanich müüs novembris 245 743 aktsiat, mida ta otseselt omas ja 644 132 muud aktsiat, mis ta sai paika pandud tegevusplaani tulemusena.

Krzanich pani antud müügiplaani paika aga 30. oktoobril, kui ta oli turvariskist juba teadlik. Seega langeb Inteli juhile kahtlus siseinfoga kauplemisel. Uudis turvaprobleemist langetas kolmapäeval Inteli aktsiaid 3,4 protsenti.