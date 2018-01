Kiired hõljukireisid Tallinnast Helsingisse tulevad järgmisel aastal

Sea Wolf Expressi juhi Ville Högmani sõnul võib parima stsenaariumi kohaselt jõuda ettevõte esimeste lendudeni juba käesoleval aastal, kuid tõenäolisem on teenusega alustamine 2019. aastal.

«Kõik peab olema turvalisuse ja mugavuse osas perfektne, seega me ei taha liigselt kiirustada,» sõnas Högman.

Algselt plaanis ettevõte oma tegevuse käivitada 2016. aasta sügisel. Ettevõtte teise juhi Tanel Jõeääre sõnul on hilinemine tekkinud muuhulgas testide käigus ilmnenud tõsiasjast, et lauguri sõit on loodetust ebamugavam.

Sea Wolf Express on sõlminud Venemaa tootjaga RDC Aqualines eellepingu 15 lauguri tootmiseks. Nagu öeldud, soovib ettevõte alustada Tallinna–Helsingi vahel uue transporditeenuse pakkumisega, mis võiks olla alternatiiv reisilaevadele ja lennukile. Reis kestaks 12-kohalise sõidukiga umbes 30 minutit.

Ühe otsa pilet tuleb ette broneerida ja see maksab ligikaudu 100 eurot. Kui asi käima läheb, võiks päevas toimuda 12 väljumist. Suurim looduslik takistus laugurite tööle on kõrged lained. Kui need on üle 4 meetri, jääb sõit ära.

Ühe lauguri maksumus on peaaegu miljon eurot. Ettevõtte investorid on Högmani sõnul soomlased. Sea Wolf Express on asutatud 2015. aasta augustis.