Eesti Raudtee laskis kapo vahistatud töötaja lahti

Tulenevalt asjaolust, et 15. detsembril 2017 pidas kaitsepolitseiamet Sergei Fedorenko kinni kuriteos kahtlustatavana altkäemaksu võtmises ning temaga seoses on algatatud kriminaalasi, on ASi Eesti Raudtee nõukogu otsustanud lõpetada temaga töölepingu poolte kokkuleppel, teatas ettevõte.

Sergei Fedorenko volitused äriühingu Eesti Raudtee juhatuse liikmena lõpevad, kui äriühingu nõukogu ta tagasi kutsub ning kui tehakse vastavad äriregistri kanded.

«Meie jaoks on tegemist äärmiselt taunitava juhtumiga. Kindlasti pole kuriteos kahtlustatava juhatuse liikme jätkamine Eesti Raudtees aktsepteeritav ning seetõttu oleme nõukoguga otsustanud tagandada Sergei Fedorenko tema ametikohalt,» ütles ASi Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa.

Koos lepingu lõppemisega loobus Sergei Fedorenko mis tahes äriühingut puudutavatest olemasolevatest või tekkivatest nõuetest ja hüvitistest.