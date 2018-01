Graafik: kus elavad miljonärid?

Tegelikkuses on aga enamus miljonäre hoopis teistsugused, kui need ultrarikkad inimesed, kirjutab BusinessInsider.

90 protsendil miljonäridest on vara „vaid“ 1-5 miljonit dollarit. Suurem osa neist ei ela uhkes mõisas ega hoia garaažis Rolls Royce`i. Tegelikult sõidab enamus neist Fordiga.

Enamus neist elab maailma suurlinnades, kus on paremad võimalused oma vara kasvatamiseks. Nii on palju miljonäre näiteks New Yorgis, Hong Kongis, Londonis, Tokyos ja Singapuris.