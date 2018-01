Suur hambaravikett neelab väikese kliiniku

Ostukokkulepe sõlmiti juba detsembri lõpus ning see näeb ette, et Unimed soetab Eurodenti kliinikus täisosaluse. Kuna Unimedile kuulub ka hulk teisi hambakliinikuid, on ülevõtmiseks vaja konkurentsiameti heakskiitu, kirjutab Äripäev.

Osapooled ise kinnitavad, et konkurents kahjustada ei saa ning ehkki nii Unimedi firmad kui ka Eurodent tegelevad Eestis, täpsemalt Põhja-Eestis hambaraviturul ning on ka vertikaalselt hambaravi ja proteeside turul seotud, pole turuosasid arvesse võttes plaanitaval tehingul ühelegi kaubaturule suuremat mõju.

Unimedi omanik, erakapitalifond BaltCap Private Equity Fund II keskendub väikese ja keskmise suurusega innovatiivsete Baltikumi firmade väljaostmisele või kasvuga suunatud tehingutele. Värske ostuplaani taga ongi soov suurendada Unimedi äritegevust.

Loe pikemalt Äripäevast.