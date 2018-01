RIA soovitus: protsessorite turvaprobleem on tõsine asi, leia endale sobilik turvapaik

Mägi ütles Postimehele, et kuna mõjutatud on kõik alates 1995. aastast kasutusel olevad moodsad protsessorid, siis tegemist on tõsise olukorraga. «Riistvaratootjad on sellele olukorrale kiiresti reageerinud ning asunud erandkorras äärmiselt kiiresti turvapaiku väljastama, » märkis Mägi.

Mägi sõnul on kasutajatel võimalus kontrollida, kas nende arvutis ja nutitelefonis kasutatavale operatsioonisüsteemile on juba väljastatud turvapaigad, et seadme turvalisust tõsta. «Küll aga tuleks praegu meeles pidada, et teadaolevalt võib uuenduste paigaldamine seadme protsessorit mudelist ning selle kasutusalast sõltuvalt 5–30% aeglasemaks muuta,» rõhutas Mägi.

Ta lisas, et RIA kodulehel on info teadaolevate turvapaikade kohta ja ka juhis veebilehitseja Google Chrome’i kasutajatele.

Mägi kinnitusel pole praeguseks teada ühtegi kuritarvitamist ei Eestis ega mujal maailmas.

Hiiglaslik turvaprobleem jõudis avalikkuse ette eile, kui Google teatas, et avastas protsessorite kiipidest suure turvavea. Kuigi alguses teatati, et viga leiti Inteli kiipidest, siis tegelikult puudutab turvarisk ka ARMi ja AMD kiipe. Neid kiipe sisaldab enamik maailma arvutitest.

Täpsemalt on leitud kaks turvaprobleemi, millele on antud nimed Meltdown ja Spectre. Meltdown puudutab Inteli kiipe kasutavaid laua-, süle- ja serveriarvuteid. Spectre ohustab aga lisaks eelnevatele ka nutitelefone ja tahvelarvuteid, mis kasutavad Inteli, ARMi ja AMD kiipe. Lisaks on ohus suured andmekeskused ja seadmed, mis ühenduvad pilveteenusega.

Olukorra tõsidust rõhutas ka Tallinna Tehnikaülikooli arvutiteadlasest professor Tanel Tammet, kelle sõnul võib hiljuti protsessorites avastatud kriitiline turvanõrkus olla selle sajandi kõige tõsisem küberturvalisuse risk. «Haavatavad on pea kõik arvutid ja mobiilid, seda nii meil kodudes kui suurtes serverikeskustes. Nõrkus tabas kogu IT-maailma,» ütles Tammet.

Täna teatas ka Apple, et hiljuti avastatud protsessori kiipide turvanõrkused Meltdown ja Spectre ohustavad ka iPhone’i, iPadi ja Maci seadmeid.