Viljandimaal hakatakse sõnnikust ja lägast autokütust tootma

Tehase rajaja Siim Tenno on kindel, et biometaan on lähiaastate mood ja Eesti edulugu. Biometaani tootmist kütab tagant see, et järgmise kolme aasta jooksul maksab riik selle gaasi toomiseks kokku ligi 28 miljonit eurot toetust, mis tuleb CO2-kvoodi enampakkumise müügituludest ning on tingitud Pariisi kliimaleppes võetud kohustusest.

Tenno sõnul on biometaan väga perspektiivne taastuvkütus, sest teda saab toota pea kõigest – tooraineks sobivad näiteks sõnnik ja läga, silo, biojäätmed ja reoveesete.

«Teiseks on kindlasti oluline, et biometaani tootmisel on toormepinna ühikult saadav bioenergia suur, mis tähendab, et tootmine on efektiivne. Ja kolmandaks on ka saadav gaas efektiivne – ühe kilogrammi biometaaniga saab sõita sama palju kilomeetreid kui ühe liitri diislikütusega, kuid rahalises mõttes on tänaste hindade juures biometaaniga autosõit diislikütusega sõitmisest umbes 1,5 korda soodsam,» selgitas Tenno.

Mehe sõnul on peaaegu igal põllumehel põhimõtteliselt võimalik biometaanitootjaks hakata – efektiivseks ja tulusaks gaasitootmiseks on vaja vaid mõnisada lehma.

Ka turg on biometaani vastu täitsa olemas – lisaks sellele, et see kõlbab kasvõi kööki gaasipliidile, kõlbab see ka transpordivahenditesse, ütles Tenno. «Nii näiteks töötab Tallinki uus reisilaev gaasil ning Elron uurib gaasirongide soetamise mõttekust, samuti on mitmed Eesti linnad üle minemas gaasibussidel põhinevale ühistranspordivõrgustikule, näiteks Rootsis toimib see turg väga hästi ning Stockholmis ja Malmös töötavad juba kõik bussid biogaasil.»

ICP Solutions OÜ, mis tehase rajab, on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis pakub energeetikaalaseid «võtmed kätte» lahendusi, sealhulgas tasuvusarvutusi ja tehnilist nõustamist ning toetuste taotluste koostamist.

Täisvõimsusel hakkab Viljandimaale rajatav tehas tööle alanud aasta esimestel kuudel.