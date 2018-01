Graafik: vaata, kui palju on väärt 10 aastat tagasi ostetud aktsiad täna

Selgub, et parim investeeringud ei olnudki Apple’i või Amazoni aktsiad, mis samuti on pikaajalistele investoritele sääste hulgaliselt kasvatanud. Võitjaks osutus hoopis Netflix, kelle aktsiatesse paigutatud 1000 dollarit on täna kasvanud fantastilisele 51 966 dollarile.

Filmide ja teleseriaalide voogedastusettevõte Netflix tegi julge otsuse panustades omaloomingu tootmisele, tänu millele on muutunud kasumlikuks.

Aga on ka vastupidiseid näiteid. Aastakümneid väikeinvestorite seas üks populaarsemaid aktsiaid on olnud tööstuskonglomeraat General Electric, mille väärtus on kahanenud poole võrra. General Electricu tähelend lõppes sajandivahetusel, kui tegevjuhi kohalt asus tagasi legendaarne Jack Welch, keda asendas Jeffrey Immelt.

Immelt oli kõikide, välja arvatud investorid hinnatud juht. Möödunud aastal uueks juhiks saanud John Flanney teatas kaks kuud tagasi ettevõtte sügavamaist dividendikärpest alates 2009. aastal, finantskriisi haripunkti ajal.

Ehkki jahedust oli juba tunda, polnud 10 aasta tagasi finantskriisi veel näha. Vaatamata pea sajandi suurimale finantskriisile on heade ettevõtete aktsiad investoritele head tulu toonud.