Teaduspargi Tehnopol äriarenduse osakonda hakkab juhtima Anu Puusaag

Teaduspargi Tehnopol juhi Jaak Raie sõnul on tal eriti hea meel, et uus äriarenduse juht õnnestus leida meeskonna seest. «Anu pikaajaline kogemus ettevõtluse arendamisel, usk meeskonnatöösse ning tahe Eesti tehnoloogiaettevõtete kasvule kaasa aidata olid otsuse tegemise aluseks. Pireti osas tahan rõhutada seda, et ta tunneb tervistehnoloogia valdkonna kõiki mängijaid ja nende rolle. Ta olnud nii ettevõtluses kui ka riigisektoris ning ka täna on üks tema ülesanne tervisetehnoloogia ettevõtete arendamine ja riigile selles vallas innovatsioonipartneriks olemine,» ütles Raie pressiteates.

Puusaagi ülesandeks on aidata valdkonna ettevõtetel jõuda välisturgudele ning edendada Targa linna valdkonda. Ta on töötanud üle 10 aasta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (EAS), kus ta on olnud nii start-up programmi juht kui panustanud tehnoloogiaettevõtete ning loomemajanduse valdkonna arengusse. Lisaks sellele on Puusaag olnud Ajujahi ja Eesti innovatsiooniaasta eestvedaja.

Hirv on olnud tervishoiu valdkonnaga seotud 17 aastat. Viimased aastad töötas ta sotsiaalministeeriumis e-teenuste arendamise ja innovatsioonipoliitika valdkonna nõunikuna. Eelmise aasta kevadel kaitses ta TTÜ tervisetehnoloogia eriala magistrikraadi.