Eleoni tuulik tootis sellise hooga, et saaks hakkama ka ilma toetuseta

«Tuuleenergia valdkonnas ollakse seisukohal, et üle 45 protsendise kasuteguriga maismaatuulikud on suutelised elektrit tootma ka ilma taastuvenergia toetuseta. Meil on hea meel, et Eleon suutis selle maagilise piiri purustada – seni ei ole selleks Eestis võimeline olnud ükski tuulik,» sõnas AS Eleon juhatuse liige Oleg Sõnajalg.

Seeriatootmise juurutamise korral on Eleoni tuulepargid võimelised tootma elektrit turupõhiselt. «Mis puutub tehnoloogiasse, siis oleksime põhimõtteliselt suutelised võtma enda kanda Eestis baasenergia tootja rolli juba lähiajal, nii nagu seni on seda teinud põlevkivi elektrijaamad, mille elektritootmist tõmmatakse karmistatud keskkonnanõuete tõttu üha rohkem kokku,» ütles Eleon juhatuse liige Andres Sõnajalg.

Tuuleenergia tootmise ebastabiilsus pole rahvusvaheliste ühenduste tõttu enam probleem. «Tuuleelektri üle- või puudujääki aitavad katta Eesti uued võimsad ülekandeliinid teiste naaberriikidega nagu Soome, Läti, Leedu, Rootsi, Poola,» selgitas Andes Sõnajalg.

Eleon 3M116 tüüpi tuulik tootis 2017. aastal 12,2 GW/h, mis teeb üle 4 GW/h ühe megavati võimsuse kohta. Selline tootmismaht võimaldab katta 5055 kodutarbija elektrivajaduse, arvestades, et tarbimine on keskmiselt 200 kWh/kuus. Tuuliku kasutegur oli samal ajal 46,2 protsenti ja töökorrasolek 99,7 protsenti.

Eleon AS on 2007. aastal asutatud ettevõte, mis on välja arendanud ja toodab Eestis multimegavatt-klassi elektrituulikuid. Esimene Eleon tehnoloogial baseeruv 180 meetri kõrgune 3M116 tuulik püsitati 2013. aasta lõpus Saaremaal. Eleon tuuliku eluiga on 40 aastat.