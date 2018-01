Eesti elektrivõrk on üks regiooni ebausaldusväärsemaid

Eestis toimus raporti kohaselt tunamullu 36 elektrivõrguhäiret, mis lõppesid elektri tarnimata jätmisega. Tarnimata jätmisi miljondikosa kogutarbimise kohta oli Eestis 12,2, mis oli regiooni üks kõrgeimaid näitajaid. Eestist kõrgem oli see vaid 13,8 Rootsis.

Kõige usaldusväärsem oli elektrivõrk Taanis, kus see näitaja oli 1,3. Leedus oli see 2,7, Soomes 3 ja Lätis 3,1.

Eleringi hinnangul ei ole erinevate riikide andmed aga võrreldavad.

«Ise kasutame oma jooksvas töös metoodikat, mis näitas 2016. aasta andmata energiaks 67,54 megavatt-tundi. Eleringi jaoks on oluline trend. Trend on selgelt langev ja viimaste aastate andmata energia tasemed jäävad seatud eesmärkidele mitmekordselt alla,» kommenteeris ettevõtte kommunikatsioonijuht Ain Köster.

«2016. aasta andmata energia number on väike ja vastab umbes seitsme keskmise tarbimisega eramaja aastasele elektritarbimisele. Võrreldes kogu võrku läbinud energiaga on see kaduvväike kogus,» lisas ta.

Elektrilevi kinnitusel on rikete arv nende võrgus viimase nelja-viie aastaga kaks korda vähenenud.