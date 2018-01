Eesti aasta ettevõte müüdi 40 miljoni euroga hiinlastele

Kunagi vaid Estonian Airi lennukeid hooldanud Magnetic MROst on viimastel aastatel saanud rahvusvahelise haardega tegija, kes alustab julgelt uute äridega ja kahekordistab iga aastaga käivet.

«Jah, me olime Estonian Airi väikevend ja sõltusime neist. Aga oleme pööranud uue lehekülje – maailma lennukihoolduse turg on 65 miljardit ja me tahame sellest pirukast osa saada.» Nii ütles ettevõtte tegevjuht Risto Mäeots möödunud aastal Postimehele.

Ettevõtte ambitsioonikust on selgelt märgatud, sest just täna teatas Magnetic MRO omanik, investeerimisfirma Baltcap AS, et nad müüvad oma enamusosaluse 43 miljoni euroga Hiina lennukikomponentide hooldajale Guangzhou Hangxin Aviation Technologyile. Tehingu lõpuleviimine on planeeritud märtsi lõppu, kui osapooled on täitnud kõik vajalikud regulatiivsed nõuded, teatas Baltcap.

Uued ärivõimalused Aasias

«Magnetic MRO juhtkond on aktiivselt otsinud võimalusi laieneda Aasiasse, mis on lennunduses suurima potentsiaaliga kasvav turg,» ütles Risto Mäeots. «Hangxini asukoht ja teenuste portfell on meile hea täiendus, luues olulisi sünergiaid ja uusi ärivõimalusi. Hangxin on meie jaoks ideaalne valik ja oleme rõõmsad, et saame alustada koostööd niivõrd professionaalse ja teotahtelise meeskonnaga.»

Kuna Hangxin on börsifirma, ei saa nad Mäeotsa sõnul praegu konkreetseimaid plaane ja ärisuundi avalikustada. «Niipalju võin öelda, et meie viimaste aastate agressiivne kasv jätkub ka uue omaniku käe all. Aga kuidas, kellega ja kus suunas, seda ma hetkel kommenteerida ei soovi,» lisas Mäeots.

Siiski võib kindel olla, et Magnetic MRO jätkab lennukite baas- ja liinihooldust Tallinna lennuväljal asuvates angaarides. Mäeotsa sõnul ostetigi neid seetõttu, et jätkata praegusel kursil, mitte selleks, et järske kannapöördeid teha.

Baltcapi partner ja Magnetic MRO nõukogu esimees Kristjan Kalda märkis, et nende käe all on Magnetic kasvanud väikesest kohalikust teenusepakkujast kasumlikuks globaalseks ettevõtteks. Tema sõnul on see suurim ja edukaim tehing Baltcapi ajaloos ning tõestab nende ambitsiooni luua konkurenstivõimelisi Baltikumi ettevõtteid.

Hangxini asepresident Lv Haibo ütles pressiteates, et tal on hea meel tervitada Hangxini meeskonna värskeimat liiget. «Magnetic MRO on loonud kvaliteetse, usaldusväärse ja kliendile orienteeritud äri,» rääkis ta. «Toetame praegust strateegiat ja tegevjuhtkonda ning toetame ka Magnetic MRO soovi keskenduda jätkuvalt oma olemasolevate klientide väärtuse suurendamisele ja globaalsele laienemisele.»

BaltCapi nõustasid müügiprotsessis Superia Corporate Finance, Seabury Securities ja advokaadibüroo COBALT.

Eeskuju teistelegi Hiina investeeringutele

Ettevõtete tehingutele ja ülevõtmistele keskendunud advokaadibüroo Ellex Raidla partner Sven Papp ütles, et tegu on viimaste aastate ühe suurima välisinvesteeringuga Eesti majandusse. «Ja kindlasti on see üks olulisemaid investeeringuid, kuna hiinlased on investeerimisel väga ettevaatlikud,» lisas ta.

Olulisuse all pidas Papp silmas seda, et hiinlased investeerivad reeglina sinna, kus teised Hiina ettevõtted juba ees on. Seega võiks Magnetic MRO omandamine olla eeskujuks teistelegi Hiina firmadele, kel on nüüd suurem usaldus Eesti ja meie ettevõtluskeskkonna vastu.