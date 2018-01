Riigihangetelt saab välistada ümbrikupalga kahtlusega ehitusfirmad

«Maksumaksjate ühiselt riigieelarvesse kogutud raha peab jõudma nende ettevõtjateni, kes maksavad töötajatele õiglast tasu ja tasuvad sellelt maksud. Vaid sedamoodi saame vähendada ümbrikupalga maksmist ehitussektoris laiemalt,» ütles maksu- ja tolliameti (MTA) maksuauditi osakonna üksusejuht Oscar Õun.

Tema sõnul on tegemist riigihangetel alapakkumuse hindamise meetmega, kuid selle peamine eesmärk on vältida tööjõumakse mittetasuvate ettevõtjate võidukaks osutumist riigihangetel.

Selleks, et ettevõte saaks mugavalt oma keskmist töötasu tõendada, on MTA ehitusettevõtetele loonud e-maksuametisse/e-tolli «Nõuded ja kohustused» rubriiki keskmise töötasu tõendi, mille on võimalik ise koostada ning hankijale esitada. Tõendi koostamist on ettevõtte juhatuse liikmel võimalus volitada ka mõnele oma töötajale, kes pakkumuste esitamisega parajasti tegeleb.

Tõendil on muuhulgas kajastatud ettevõtja töötajate keskmine töötasu brutosumma, ehitusvaldkonna töötajate keskmine töötasu brutosumma, ettevõtja töötajate ja ehitusvaldkonna keskmise töötasu suhe protsendina, võrdlusperioodi algus ja lõpp ning tööjõumaksude deklaratsioonide arv võrdlusperioodil.

«Omalt poolt oleme võtnud eesmärgiks ka hakata seirama, kas riigi ja kohalike omavalitsuste asutused on keskmise töötasu tõendit täiel määral hangetel kasutusse võtnud. Lisaks kutsume ka eratellijaid üles seadma üheks hanke tingimuseks keskmist töötasu, et surve ümbrikupalgast loobuma oleks suurem,» ütles Õun.