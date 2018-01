Tehnoloogiasektor alustas uut börsiaastat hoogsalt

Viimsed 1000 punkti läbimiseks kulus indeksil vaid veidi üle kaheksa kuu – sellise kiirusega kerkis indeks viimati üheksakümnendate aastate tehnoloogiabuumi ajal, kirjutab The Wall Street Journal.

Nasdaqi indeks kerkis eelmisel ajal kiiremini kui teised USA olulisemad börsiindeksid. Nasdaqi koondindeks kerkis 28 protsenti, samal ajal kui Ühendriikide tuntuim börsiindeks, Dow Jonesi tööstuskeskmine, 25 ja laiemat aktsiaturgu peegeldav S&P 500 indeks 19 protsenti.

Tehnoloogiasektori tõusu taga on peamiselt gigantide tõus. Apple, Google’i emafirma Alphabet, Microsofti, Amazoni ja Facebooki aktsiad andisid üle kahe kolmandiku Nasdaqi 1000-punktilisest tõusust.

Ehkki investorid ja analüütikud näevad esialgu veel vähe mulli tunnuseid, küsitakse siiski, kas kõige, alates tehnoloogia- ja tööstussektori aktsiate ja lõpetades bitcoin’i hinna kiire tõusuga viitavad sellele, et üheksa aastat kestnud börsitõus flirdib tipuga.

Paljud investorid seostavad aktsiate tõusu ettevõtete tugevate majandustulemuste, USA maksumuudatuste ja globaalse majanduskasvu kiirenemisega. Samas kerkivad aktsiad kasumitest kiiremini, mis teeb osa investoreid murelikuks.

«Kas see on mull? Ei. On see ebamugavalt kallis? Minu jaoks, jah,» ütles majanduslehele varahaldusfirma Gluskin Sheff + Associates Inc peaökonomist ja –strateeg David Rosemberg.

Tervet rida finantsspetsialiste teeb murelikuks väikeinvestorite kasvav entusiasm. Detsembri eelviimasel nädalal kasvas inimeste osakaal, kes usuvad, et järgmise kuue kuuga aktsiate hinnad tõusevad, 53 protsendini. Nii uskuvate inimeste ajalooline keskmine on 39 protsenti.

USA suurpanga Bank of America Merryll Lynch aktsiastrateegide sõnul kalduvad väikeinvestorite meelsused olema aktsiate hinnaliikumise mootorina tõusu viimases staadiumis.