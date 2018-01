Heido Vitsur: pseudoprobleemide asemel on vaja hakata otsima lahendusi juba kaua lahendamist ootavatele probleemidele

Tundub, et õigus on olnud siiski neil, kes on kogu aeg väitnud, et kui muud tingimused ettevõtluseks head on, ei häiri isegi suhteliselt suured maksumuutused majandusarengut kuigi palju. Et muudatused teatud piirini võivad inimesi ja ettevõtjaid küll ärritada, kuid mitte takistada või halvata soodsa konjunktuuri korral ettevõtlust.

See on ka loogiline, sest eeskätt määrab just nõudlus ja selle kasv ära tootmise või teenuste osutamise mõttekuse. Teiseks omab tööjõukulu ja selle dünaamika ettevõtlusele tunduvalt suuremat tähendust kui maksude oma. Probleem on siin selles, et kõigile on selge, et töötasusid kujundab turg ja neid käsu korras muuta ei saa, kui maksude tase tundub sõltuvat suurel määral otsustajatest. Paraku näitab maailma viimase saja aasta kogemus, et see päris nii ei ole. Otsustajate vabadus ei ole pole kuigi suur ja otsustada on võimalik peaasjalikult maksuliikide eelistamise üle.

See aga tähendab , et seni kuni tööjõud on konkurentsivõimeline, see on nii hinna kui ka kvaliteedi poolest ettevõtjatele kättesaadav, saab majandus areneda, muidu mitte. Me ei kuulu enam odavate made hulka ja seepärast peaksime üha enam pöörama tähelepanu oma tööjõule ja selle kvaliteedile, mitte aga sellele, kui palju odavamalt ning vabamalt meie naabrite juures alkohoolseid jooke osta saab.

Ükskõik kui palju me selle üle ka arutleksime on Eesti ja Läti jõukuse ja hinnatasemete erinevused kasvanud tänaseks nii suureks, et oli ainult aja küsimus mil kaubareisijad üle meie lõunapiiri edasi-tagasi liikuma hakkavad ning seda mitte üksnes alkoholi järele minnes. Selline kaubareisimine on ju Euroopas täiesti tavaline asi. Ühine turg ja majanduslik konvergents nii toimuvadki. Aktsiisid olid siin kindlasti katalüsaatoriks, kuid mitte enam. Üllatuda võis siin vast selle üle, et see asi meil tükiks ajaks majandusküsimuseks number üks tõsteti. Ja sellest on kahju. Kahju sellepärast, et olulised küsimused jäid mõnevõrra rutaka aktsiiside tõstmise tõttu viinapudelite ja õllekastide arvu lugemise taha peitu.

Eesti majandusküsimuseks number üks on ja jääb nähtavaks ajaks edasi mitte viinamüük Lätis, vaid tööjõu nappuse ja selle kvaliteediga seotud probleemid. Paraku on mõlemaid neist raske muuta või hinnata. Aga kiiresti ei saa siin muuta midagi ka siis, kui olukorrast hea ülevaade olemas on ja kui teatakse, mida teha on vaja. Määratakse ju siseriiklikult olemasoleva tööjõu hulga muut ära paari aastakümne taguse sündimuse, inimeste elueaga ja rahvatervisega. Paistab, et sündimuse küsimuses oleme, nagu suurem osa Euroopa riike vaikselt alla andnud. See-eest eluiga tänu tervislike eluviiside levikule ja meditsiinil edusammudele kasvab, kuid kahjuks ei kasva selle kõrval vajalikus tempos tervena elatud aastate arv ja rahvatervis. Kui me midagi siin kiiresti ette ei võta ja edu ei saavuta, läheb juba järgmisel põlvkonnal ülemäära raskeks.