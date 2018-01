Putin tahab sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks luua krüptorubla

Ametnike kinnitusel on riigi president Vladimir Putin juba andnud käsu plokiahela tehnoloogial põhineva krüptoraha loomiseks, vahendab Financial Times.

Putini majandusnõunik Sergei Glazev ütles hiljutisel valitsuse koosolekul, et krüptorubla on hea võimalus sanktsioonidest kõrvale hiilida. «See sobib väga hästi riigi tehtud tundlike sammude jaoks. Me võime arveldada kõigi oma partneritega üle maailma, ilma et sanktsioonid meid segaksid,» rääkis ta.

Glazev lisas, et tegemist oleks endiselt ikkagi rublaga, kuid krüptorahaga on tehinguid ja raha liikumist veelgi lihtsam jälgida.

Pärast kohtumist Vitalik Butering, Venemaal sündinud Etherumi krpütoraha loojaga, käskis Putin oma meeskonnal luua õigusraamistik krüptorahade reguleerimiseks.

Nagu ka interneti puhul, millele Kreml on suutnud viimastel aastatel päitsed pähe panna, soovib Venemaa kasu lõigata ideest, mis algselt pidi olema vaba riikide ja valitsuste mõjudest.

Samas ka näiteks Rootsi Keskpank plaanib välja tulla oma krpüptorahaga. Euroopa ja Jaapani keskpankade hinnangul on kogu tehnoloogia aga veel liiga ebaküps.