Politico peab Rail Balticu leppe allkirjastamist üheks transpordiaasta edulooks

Politico võttis aasta lõpus luubi alla 2017. aasta transpordisektori olulisemad sündmused ja selgitas välja suurimad võitjad ning kaotajad.

Kui näiteks Uberi ja Ryanairi juhi Michael O’Leary aastat peetakse ebaõnnestumiseks, siis Rail Balticu lepet nähakse selge eduloona.

Väljaanne kirjutas, et Balti riigid olid pikka aega eriarvamusel, kas ja kuidas peaks raudteetrassi ehitama. Vaieldi nii hangete kui ka trassi marsruudi üle. Selle aasta juunis ratifitseerisid kolme Balti riigi parlamendid aga Rail Balticu edasise arendamise kokkuleppe, mis tähendab, et suurprojektile anti roheline tuli.

Politico lisab, et Rail Baltic on meie regiooni esimene Euroopa rööpmelaiusega raudtee. Selle jätkuna nähakse Tallinna-Helsingi vahelist raudteetunnelit, kuigi sinnani on ilmselt veel pikk tee, märgib väljaanne.

Politico hindas läinud aasta transpordisektori võitjateks veel näiteks lennufirma Lufthansa, mis suutis oma positsiooni koduturul kindlustada ning Volkswageni, millel õnnestus heitmeskandaalist hoolimata oma müüginumbreid kasvatada.