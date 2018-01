Täpsed arvud ei ole kõige olulisemad

Ennustasime eelmisel aastal, et ettevõtted hakkavad rohkem investeerima. Õnneks see pööre ka toimus. Selle üle ongi ehk kõige suurem rõõm. Teiste riikide ettevõtted investeerisid juba aastaid, aga meie ei teinud midagi – kaotasime oma konkurentsivõimes.

Teine asi, mida ette nägime, oli inflatsioon. Kuna meil oli vahepeal hinnatõus nulli ümber, siis nägime, et see peab muutuma. Nii on ka läinud.

Suurima üllatus valmistas ehitussektor, mis panustas majanduskasvu nii tugevalt ehk tervelt protsendi jagu. Ehitussektori osakaal majanduskasvust oli isegi suurem kui eelmise buumi ajal. Seda ei osanud me kindlasti ette näha.

Nõrk koht on endiselt see, et võrreldes naabritega, eeskätt Skandinaaviaga, võiks meie eksport tugevam olla. Majanduskasv on tulnud paljuski sisenõudluse toel. Uuel aastal loodan, et toimuvad struktuursed muutused, mis aitavad meie firmade ekspordivõimet tõsta.

Kokkuvõttes võib aga eelmise aastaga kindlasti rahule jääda. Saime Eesti Vabariigi 100 aasta sünnipäevaks head majandusnäitajad ja ka Eesti inimeste elujärg on paranenud.