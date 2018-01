LHV alustab tänavu ainult Eestisse investeeriva pensionifondiga

«Plaanime 2018. aasta esimeses pooles pensionifondide valikut täiendada uue, ainult Eestisse investeeriva teise samba pensionifondiga LHV Pensionifond Eesti 100,» ütles LHV varahalduse juhatuse esimees Mihkel Oja LHV finantsportaali vahendusel.

«Sellise fondi juhtimine on väljakutseid pakkuv, kuna börsil noteeritud aktsiate ja võlakirjade hulk on väike. Fondi edukas toimimine eeldab seda, et pensionifondivalitseja aitab ise aktiivselt uutel instrumentidel sündida,» lisas Oja.

Lisaks börsiettevõtete aktsiatele hakkab uus pensionifond investeerima ka börsivälistesse võlakirjadesse ning kinnisvara- ja erakapitalifondidesse.

LHV Group AS-i kuuluv fondivalitseja AS LHV Varahaldus valitseb nii aktiivselt kui ka passiivselt juhitud teise ja kolmanda samba pensionifonde. LHV hallatavatel pensionifondidel on 178 000 klienti ja varade maht on üle miljardi euro.