Nordica valmistub järgmise tüki erastamiseks

Et sellest paremini aru saada, tuleb vaadata, kuidas Nordica, ärinimega Nordic Aviation Group AS, üles on ehitatud. Kui hingusele läinud Estonian Air oli üks suur tervik, siis Nordica koosneb mitmest tükist.

Lihtsustatult öeldes hoitakse eraldi kehades kolme põhisuunda: lennukite omamine, lendude käitamine ning kommertstegevus. See aitab riske lahus hoida ja võimaldab hõlpsamalt partnereid leida, põhjendas firma juht Jaan Tamm.

Esiteks, lennukid. Nordical endal pole tegelikult ühtegi lennukit. Selle eest hoolitseb teine riigile kuuluv ettevõte Transpordi Varahaldus OÜ, mis rendib lennufirmale kuut lennumasinat Bombardier CRJ900. Viimase kahe lennuki ostmiseks laenas kodumaine pank LHV neile 25 miljonit eurot.

Järgmiseks, lendude käitamine. Sellega tegeleb Nordica tütarfirma Regional Jet OÜ, millest 49 protsenti kuulub omakorda Poola riiklikule lennufirmale LOT. Ilma Regional Jetita ei saaks Nordica üldse lennata. Regional Jeti käes on lennuload, meeskonnad ja ülejäänud osa lennukitest, mida Nordica kasutab. Lisaks Tallinnast väljuvate Nordica lendude käitamisele lendab Regional Jet ka SASi, LOTi ning Rootsi ja Hollandi omavalitsuste heaks. Seega, tegu on Nordicale elutähtsa üksusega.

Lisaks eespool mainitud kahele ärisuunale on lennufirmal veel üks tähtis ülesanne: turundus, reiside korraldamine ja piletimüük. See on see, mis tegelikult kõige enam silma paistab ja mille järgi eestlased Nordicat teavad. Siin tulebki mängu võimalik erastamine. Ettevõte peab plaani luua umbes aasta jooksul eraldi kommertsettevõte, näiteks Nordica OÜ (hüpoteetiline nimi), kuhu läheks üle Nordica praegune müügi- ja turundusüksus.

Erainvestor peab süstima uusi ideid

Just see on ärisuund, kuhu tahetakse kaasata partner erasektorist, ütles Jaan Tamm. «Sisuliselt oleks uus äriüksus nagu reisibüroo, mis tellib reise, paneb paika hinnad, turundab ja teeb klientidega tööd. Ideaalis võiks potentsiaalsel partneril olla sarnane profiil,» selgitas ta.

Kuna mõte on alles väga värske, ei soovinud Tamm võimalikke nimesid välja hõigata. Kindel on aga see, et kaasomanik ei vastutaks lennukite või lendude käitamise eest. See-eest tuleb tal anda lisaväärtust Nordica turundamisele ja kliendisuhetele.

Samamoodi teeb Nordica praegu koostööd LOTiga, kes osaleb Regional Jeti arendamisel. Nii on talitanud ka Transpordi Varahaldus, leides endale finantspartneriks LHV, mis rahastab lennukite ostmist.

Kui läheb nii, nagu loodetakse, saab Nordic Aviation Groupist tulevikus üksnes valdusfirma, mis on jaganud oma ärisuunad eraldi kehadesse, mis omakorda kuuluvad osaliselt eraettevõtetele. Valdusfirma tegeleks sel juhul vaid üldjuhtimise, grupi koostöö korraldamise ning vajalike tugiteenustega.

Samas ei saa Tamme sõnul välistada sedagi, et nad leiavad investori, kes tahaks kogu Nordic Aviation Groupi investeerida. «Aga palju lihtsam on leida partnereid väiksematele tükkidele,» ütles Tamm. «Selline on meie visioon, kuid kasutades sporditerminoloogiat, oleme praegu alles läbimas kvalifikatsiooni ringi, seega pole medalitest veel mõtet rääkida.»