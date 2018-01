Nordica: me ei taha olla meeldiv säästuorkester

Veel kord, meie soov on lennata ka välismaal, teha allhanget, et hoida Eestis mõistlikku hinnataset ja tagada ettevõtte kestvus. Kui kogu meie raha peaks tulema Eestist, oleksid piletid veelgi kallimad.

Tahan rõhutada, et Nordica hoiab ka teiste, Tallinnas lendavate lennufirmade pileti hindu madalal. Nordica kadumisel kasvaksid kõikide lendude hinnad väga tugevalt.

Minivariandis näeme Nordica puudumise efekti näiteks Tallinna–Kopenhaageni liinil. SAS küsib seal praegu pileti eest kuni 500 eurot! Meie hakkame seda liini teenindama kevadel ja eks siis ole näha, mida hind teeb.

Kurdetakse ka seda, et reklaamis lubate pileti müüa 49 euroga, aga kui tellima hakata, tuleb ikka üle 200 euro maksta. Miks nii?

Kui me lubame piletit 49 euroga, siis kindlasti on sellise hinnaga pilet olemas. Piletid tulevad müüki grupiti. See on illustreeriv näide, aga hinnastamine toimub nii, et sada esimest piletit müüme 49 euroga, sada järgmist 69 euroga ja ülejäänud piletid juba 190 või ka 290 euroga. Seda teevad kõik lennufirmad.

Selge on see, et kui inimene jätab pileti ostu viimasele minutile, siis ei saagi odavalt. Pileti hind sõltub ka nädalapäevast ja lennuki täituvusest. Kui me müüks kõik oma piletid 49 euroga, oleks me aastaga kummuli.

FOTO: Raul Mee/Raul Mee/Mollusk Media

Paljud inimesed reisivad Riia kaudu. Lendavad või sõidavad bussiga Riiga ja siis lendavad mõnda teise linna edasi. Kas meil on midagi käest libisenud?

Tallinna lennujaama numbrid räägivad teist keelt. Reisijate hulk kasvab pidevalt. Nordica turuosa Tallinnas on 28 protsendi kandis. Perspektiivis võiksime tõusta 30–40 protsendini.

Aga mis puudutab Riiat, siis sealt ongi rohkem väljumisi, sest seal on ka ligi kaks korda rohkem inimesi. Seal tegutsev lennuettevõte Air Baltic on saanud end arendada kümme korda kauem ja neil on ka teistsugune, pigem sõlmjaamale omane strateegia.

Lennuliini valides määrab palju, mida inimesed väärtustavad. Näiteks, kui nad väärtustavad oma aega, siis nad ei sõida bussiga Riiga.

Kui tihedalt konkureerite lätlaste Air Balticuga? Kõrvalt paistab, nagu oleks kõva nagistamine.

Mina ei taha konkurentidest halvasti rääkida, mulle ei meeldi eneseupitamine teiste läbi. Konkurent ajagu oma äri ja meie oma. Eks nad armastavad meie kohta arvamusi avaldada, et mida meie tegema peaks või mida mitte. Mina ei ütle neile, mida nemad tegema peaks. Jään viisakaks, aga ei anna ka head nõu.

Kas Eesti klient on Nordica omaks võtnud?

See usaldus tuleb aastatega. Oleme oma brändi all lennanud vaid poolteist aastat. Meie asi on pakkuda häid sihtkohti, head teenindust ja jõuda oma turundusega inimesteni. Meie väärtustame Eesti klienti.

Kas te seda ei tunneta, et pahameel Estonian Airi üle on teile kandunud?

Ei ole! Mispärast? Miks peaks eestlane Estonian Airi peale pahane olema?