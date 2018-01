Täpseima ennustuse tegi Nordea Pank

Eelmine aasta oli prognoosijatele üsna keeruline – kuigi kõik ootasid majanduskasvu ja inflatsiooni suurenemist, siis nii kiiret kasvu ei julgenud keegi oodata. Tähelepanuväärne on, et tegelik majanduskasv oli koguni kaks korda kiirem, kui optimistlikumad analüütikud oskasid oodata. Ka kiire majanduskasvuga kaasnevat töötuse vähenemist ei osatud seetõttu oodata, vaid pigem kardeti töövõimereformi mõjul töötuse suurenemist.

Keskmise palga liikumist on olnud viimastel aastatel suhteliselt kerge ennustada. Ka eelmise aasta palgakasvu prognooside keskmine läks üheksa majandusnäitaja seas kõige täpsemalt pihta. Dollari odavnemist ja euribori langust pakkusid paljud, kuid nii suurt langust ei osanud jälle keegi oodata. Bensiini kallinemist ja elektri hinna madalseisu osati ette näha, nii nagu ka aktsiate kallinemist Tallinna börsil. Tavapäraselt kipuvad analüütikud olema aktsia hindade liikumist hinnates pigem tegelikkusest konservatiivsemad.

Märkimisväärne on, et ka analüütikutel on paremaid ja halvemaid aastaid – tänavune võitja Nordea Pank oli eelmisel aastal oma prognoosiga alles eelviimasel kohal. Kui nägemus majanduse suunast täppi läheb, on tavaliselt ka koht prognoosijate edetabelis parem. Kui aga prognoosida midagi ootamatut, siis on tõenäolisem pigem kaotada, kui võita.