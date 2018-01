Ida-Virumaa tööstusparkidesse on oodata lähiajal 1500 uut töökohta

2018. aastal teevad ehitustegevuse alustamiseks ettevalmistustöid seitse ettevõtet, ehk siis tänavu tuleb Ida-Virumaa tööstusparkides kõige aktiivsem ehitusaasta, töötajate värbamiseni jõuavad need ettevõtted tänavuse aasta lõpus või järgmise alguses, ütles sihtasutuse tegevjuht Teet Kuusmik BNSile.

«2018-2020 aastal kujuneb prognooside kohaselt erainvesteeringute rahaline maht üle 80 miljoni euro ja uute otseste töökohtade arv umbes 1500,» ütles Kuusmik.

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus on välja arendanud 250 hektarit tootmis- ja ärimaad, kus on kokku 134 krunti. Läbi on viidud detailplaneerimise protsess, projekteeritud ja välja ehitatud taristu, kuhu sihtasutus on investeeringuid kokku teinud üle 8 miljoni euro: Narva Tööstuspargis kaks etappi, Jõhvi Äripark, Kohtla- Järve Tööstuspark, tänavu valmib Kiviõli Äripargi taristu.

Kokku on perioodil 2010 kuni 2017 sihtasutus investeerimiskohustusega lepinguid sõlminud 25 ettevõttega, kokku 37 krunti pindalaga umbes 60 hektarit. Tegevust on alustanud kolm tööstusettevõtet ja kaks logistikaettevõtet.

Möödunud aasta lõpus alustas ehitusega Venemaa värvitööstusettevõtte Primatek Eesti tütarfirma Primatek Coatings OÜ pulbervärvide tehase ehitus, mis peaks tootmist alustama suvel. Ettevõte planeerib investeeringuid kolmes etapis, investeeringute kogumaht on 8 miljonit eurot ning planeeritavate töökohtade arv kuni 300.

Kuusmiku sõnul sõlmis sihtasutus möödunud aastal uued lepingud 11 ettevõttega ning möödunud aastal oli tööstusettevõtete huvi Ida-Virumaa vastu ühtlasi läbi aegade kõige suurem ning tööstusparkide jaoks oli edukaim aasta. Tööstusparkidesse on inveseteerinud valdavalt metallitööstusettevõtted, aga ka keemia-, logistika- ja clean-tech ettevõtted. Viimase valdkonna ettevõttega on sõlmitud leping Kohtla-Järve Tööstuspargis.

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendusel on Ida-Virumaal neli arendusprojekti: Narva Tööstuspark, Jõhvi Äripark, Kohtla- Järve Tööstuspark ja Kiviõli Äripark. Vajaliku infrastruktuuri rajamiseks on senini investeeritud ligi 8 miljonit eurot, osaliselt on projekte kaasfinantseerinud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Piirkondade Konkurentsivõime Tugevdamise toetusmeetmest.

Suurima, Narva Tööstuspargi pindala on 135 hektarit, mille 74 krundist on eraettevõtted omandanud 37. Erasektori poolt on viimasel nelja aastal teostatud viis uut investeeringut, kogumahus üle 60 miljoni euro ja loodud on üle 400 uue töökoha.

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus huvi on meelitada Ida-Virumaale uusi tööstusliku taustaga välisettevõtteid läbi sobiva ettevõtluskeskkonna kujundamise, arendusprojektide ettevalmistamise ja aktiivse promotsiooni. Viimasel kahel aastal on välisfirmade huvi Ida-Virumaa vastu kasvanud.