Läti langetas jõuliselt köögiviljade hinda

Läti raadio venekeelsed uudised vahendasid, et need kõnealused tooted peavad olema Lätile omased – eksootilised puuviljad, nagu banaanid, ei odavnenud. See-eest nii kohalike kui näiteks Poola õunte hind kukkus märkimisväärselt, vahendab Äripäev.

«Kaupluses näeb see välja nii, et näiteks kimp värsket salatit, mis enne maksis 99 eurosenti, maksab uuest aasast 86 senti. Kartulikott, mis enne maksis 1,45 eurot, on nüüd 1,23 eurot,» kommenteeris Läti Rimi esindaja Dace Preisa raadiole.

