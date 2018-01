Ellex Raidla: 2017 oli ülevõtmiste ja liitumiste arvult üliaktiivne

Lõppenud aastal teavitati 162 tehingust, millele lisandub tõenäoliselt veel tehinguid. 2016. aastal teostati 141 tehingut ning 2015. aastal 97 tehingut, ütles Papp BNSile.

Sektoritest juhib jätkuvalt kinnisvara, kus raporteeriti 24 suure tehingu tegemisest, mis on 15 protsenti kogu raporteeritud tehingute arvust. Sellele järgnes finantssektor, kus raporteeriti 20 tehingut, moodustades 12 protsenti raporteeritud tehingute arvust.

Neile sektoritele järgnesid 17 tehinguga tootmine, 15 tehinguga meedia ja meelelahutus, 15 tehinguga transport, 14 tehinguga IT ning kaubandus ja 11 tehinguga farmaatsia ja meditsiin.

«2017. aastal rõõmustasid meid Eesti ettevõtjad sellega, et omandati või müüdi mitmeid ettevõtteid väljaspool Eestit. Sedalaadi ettevõtmisi oli isegi sedavõrd arvukalt, et taolised tehingud moodustasid koguni 10 protsenti tehingute kogumahust,» ütles Papp. Teostatud 162 tehingust moodustasid sellised tehingud 20.

«Meedia vahendusel on teada ka mitme suurtehingu ettevalmistamisest, näiteks Tallinna Sadama IPO, Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte IPO, ja nii edasi. 2017 noteeriti Tallinna börsil ka Efteni fond. Need ettevõtmised on üliolulised, et elavneks praegu suhteliselt varjusurmas olev kapitaliturg,» märkis Papp.

Papi sõnul võib 2018. aastalt oodata eelkõige suurtehingute edukat lõpuleviimist ja uute ettevõtete börsil noteerimist. «Hoogsalt on jätkumas ka generatsioonide vahetus ettevõtluses ning see tingib loodetavasti samuti rea uusi tehinguid,» lisas ta.

«Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2017 oli hea tehinguaasta ja 2018. aastalt ootame mitte väiksemat tehinguaktiivsust. See on kinnitus sellele, et Eesti majandus toimib ning on jätkuvalt atraktiivne sihtmärk investeeringuteks,» ütles Papp.