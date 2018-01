HUUM-i keris annab kõvasti leili, kaunistab lavaruumi ja on kaugjuhitav

Kuigi HUUM-i meeskond on uhke oma toodete disaini üle, siis vähemalt samavõrd oluliseks peetakse leiliruumis saadavat naudingut. „Kõige esmane leili kvaliteeti tagav tegur on kerise suur soojusmahutavus ehk suur kivide mass. Seda mõõdupuuks võttes on meie kerised väga eesrindlikud. Meie väiksem elektrikeris on oma gabariitidelt küllaltki kompaktne, aga mahutab koguni 55 kilo kive. Seda on isegi rohkem, kui enamikul traditsioonilistel puuküttekeristel.

Mõistagi tuleb kasutada looduslikke kive. Unustada ei tohiks sedagi, et nii kive kui küttekehi tuleb iga paari aasta tagant vahetada. Kui kõik on õigesti tehtud, kestab kvaliteetse kerise eluiga üle kümne aasta. Kuigi HUUM-i kerised on üsna nüüdisaegse disainiga, ei peaks nende kasutamist pelgama ka aastakümneid tagasi valminud leiliruumide omanikud. Olen näinud palju vanemaid saunu, mille uuendamise käigus on puitpinnad lihvitud ning disainelemendina kasutatud meie kerist. Tulemus on vägagi nauditav,“ kinnitab Nellis.

Laienemine ekspordi arvelt

HUUM-i on üles leidnud hulk välismaiseid koostööpartnereid. „Saun on nii spetsiifiline valdkond, et kui midagi uut ja huvitavat turule ilmub, levib info kulutulena – kõik teavad kõiki. Ühena esimestest leidsid meid üles rootslased ja idanaabrid, mõnda aega oligi Rootsi meie jaoks sihtriik number üks, praeguseks on sakslased möödumas. Mullu läks meil Türgis väga hästi, nüüd on hüppeliselt kasvanud eksport Ukrainasse ja Poolasse. Eksootilisemateks paikadeks, kuhu HUUM-i toodangut on saadetud, on näiteks Uus-Meremaa, Katar, Austraalia, Jaapan ja Iraak. Arvan, et meie tooteid võib leida kõigist Euroopa riikidest, aga ka kaugemalt. Luksusmaju ja -kortereid, kuhu ka saun sisse planeeritud, ehitatakse üle maailma“ põhjendab Nellis.

Tulevikust rääkides kinnitabki ta, et rõhk on ekspordi kasvatamisel. Töö käib selle nimel, et juba järgmisel aastal mitmes uues välisriigis kanda kinnitada ja eesti saunakultuuri maailmas väärikalt esindada.

HUUM OÜ • Omanikud: Asine OÜ, OÜ BSC, Fred Piirimäe, Tanel Luure • Asukoht: Tartu, Turu 45d • Eelmise aasta käive: 300 000 € • Käesoleva aasta käive: 450 000 € • Töötajaid: 5, palju teenuseid ostetakse sisse – metallitöö, küttekehad, elektroonikatootmine, plastivalu, disain, IT-arendus jne • Ekspordi sihtriigid: enamik Euroopast jm

Jarmo Liiver, KredExi ettevõtlusdivisjoni juht

Aktiivse saunarahvana oleme pigem harjunud, et olgu keris väljanägemiselt milline tahes, peaasi, et leil on hea. HUUM-i asutajad aga ei nõustunud selliste kompromissidega ning uskusid, et hüva leil ja kaasaegne disain võiksid käia käsikäes. Kui meil Eestis on saun pigem esmavajadus, siis mujal maailmas on tegemist luksusliku lisaga ja nii mõneski riigis suisa staatuse sümboliga. Ettevõtte asutaja Siim Nellis tabas selle olulise niši ära, pööras disainerite kaasabil oma konkurentsieeliseks ning asutamisest peale on lisandunud järjest uusi ekspordi sihtriike, mille najal on ettevõte jõuliselt kasvanud. KredExi käendatud laenud on võimaldanud neil arendada toote tehnilise poole järgmisele tasemele ja katta ka erinevaid jooksvaid kulusid, mis paratamatult kiire kasvuga kaasnevad. Soovime kerisetootjale jõudsat arenemist ning edu toonud kompromissitut suhtumist ka edaspidiseks!