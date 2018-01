Gross: uuel aastal läheb kõik kallimaks

Ta sõnas, kuidas Jüri Ratase valitsuse uued maksud, mis on suunatud ettevõtjate pihta, tuleb kinni maksta tavalisel poekülastajal. Olgu selleks näiteks alkoholi- ja bensiiniaktsiisi tõus või teekasutustasu, mida maksavad veofirmad. «Kõik need löövad viimaks kaupade lõpphinda. Sellest tuleb poliitikutel aru saada,» rääkis Gross. «Sama lugu on tasuta ühistranspordi ja teiste tasuta asjadega.»

Lisaks kütab marulist hinnatõusu mehe sõnul tagant ka Eesti turu väiksus, mis ei luba suures koguses müüa ja tänu sellele ühiku hinda alla saada. Ka töötajate palgatõus konverteerub viimaks kõige tavalisemate esmatarbekaupade hinnatõusu, selgitas Gross.

Valitsuselt ootab ettevõtja viimaks rahunemist ja seda, et maksudega tõmblemist oleks vähem. «Kohmakaks on see maksusüsteem tehtud,» ütles ta, lisades, et «igasugused hüpped ja viimase hetke käigud maksude ümber teevad äri ajamise väga raskeks. Ja kõik need jamad, kordan veel kord, tuleb kinni maksta tarbijal.»

Üheks suurimaks väljakutseks peab Gross tuleval aastal seda, kust leida töötajaid. Tema rusikareegel oleks selline, et niisama palju, kui inimesi Eestist välja rändab, tuleks siia sisserändajaid lubada. «Siis oleks mingigi tasakaal. Praegu peavad tulusid teenima need, kes maha jäävad. Tööjõuturg on väga kreenis.»

Grossi enda toidukaupluste kett kavatseb uuel aastal avada neli uut kauplust. Lisaks teevad nad ettevalmistusi Narva turule sisenemiseks, kuhu on soetatud ka kinnistud. Avamine jääb siiski ülejärgmisse aastasse, arvas Gross.

Valmistub juba kriisiks

Kuigi ümberringi kõik juubeldavad, et majandusel läheb hästi, jääb Gross konservatiivseks. Ta on veendunud, et praegune hea aeg ei saa liiga kaua kesta, mistõttu tuleb hakata juba reserve koguma. «Surutis ei jää kuhugi. Eks ta tuleb siis, kui teda kõige vähem oodatakse,» on ta kindel.

«Kui korterite hinnad on juba eelmise buumi tipu kätte saanud, siis ega ta (kriis-toim) enam kaugel ei ole. Rootsi kinnisvaraturg võib kokku kukkuda,» loetles ta võimalikke ohte. «Talupojatarkus ongi praegu selline, et ei tohiks viimast lehma laudast välja viia. Valmisolek kriisiks peab igal juhul olema. Headele aegadele järgnevad ikka halvad.»

Grossi meelest tasuks sellest õppust võtta ka praegusel valitsusel, mis on asunud hoogsalt kulutama ja on nii mõnestki maksust loobunud seetõttu, et eelarvetulud laekuvad tänu majanduskasvule niigi täis. «Aga majanduskasvuga on nii, et täna kasvab, aga homme on juba pidur peal. Siis tekib aga alalaekumine ja jälle tuleb hakata tõmblema,» hoiatas mees.

Gross leidis, ei tasuks valitsuse rolli mingite otsuste tegemisel üle tähtsustada. «Vabas turumajanduses on valitsustel üksnes rikkumise roll. Midagi paremaks teha on keeruline, oluliselt halvemaks aga väga lihtne,» selgitas ettevõtja. Seetõttu tuleks valitsusel hoida stabiilset maksukeskkonda.