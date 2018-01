Rahapesijad otsivad uusi ohvreid

Ei ole liialdus väita, et 2018. aastal puudutab rahapesu regulatsioon ühel või teisel viisil enamikku Eesti ettevõtjatest, vahendab Äripäev.

Üks levinud rahapesu skeem on selline: tavaline Eesti ettevõte A saab isikult X ettemaksu, rahalise tagatise või ekslikult suurema makse ja mingil põhjusel palub X kanda raha tagasi mitte endale, vaid isiku Y kontole. Seejuures kinnitab X, et Y on temaga seotud ühing või et ta on oma nõude andnud Y-le üle. Hiljem selgineb, et raha oli tegelikult kuritegelikul teel saadud ja vaheisikut läks X-l ja Y-l vaja selleks, et Y-i kontole laekuks makse hea mainega usaldusväärselt isikult. Ja ongi kõik, skeem koos.

Loe pikemalt Äripäevast.