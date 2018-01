Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid võtsid esimest korda kasutusele käibemaksu

Mõlemad islamiriigid on juba ammu tõmmanud võõrtööjõudu tänu madalatele maksudele, kuid madalad nafta hinnad on sundinud riike otsima uusi sissetulekuallikaid, vahendab BBC.

Maks jõustus mõlemas riigis esimesel jaanuaril. Ühendemiraatide prognooside järgi toob käibemaks esimesel aastal riigikassasse hinnanguliselt 3,3 miljardit dollarit. Käibemaksu alla lähevad nüüd näiteks kütus, toit, riided, kommunaalmaksed, hotellitoad jne.

Maksust on vabastatud aga näiteks meditsiiniteenused, finantsteenused ja ühistransport.

Ligemale 90 protsenti Saudi Araabia sissetulekust tuleb naftatööstusest. Ühendemiraatide puhul on see number 80. Mõlemad riigid näevad aga, et nafta peal ei saa elada igavesti ning on asunud otsima alternatiivseid lahendusi.

Täiendavate tuluallikate nimel on Saudi Araabia maksustanud ka tubaka ja karrastusjoogid. Ühendemiraadid on tõstnud teetolle ja viinud sisse turismimaksu.

Mitte kumbki riik ei plaani aga kasutusele võtta tulumaksu. Elanikud ei pea maksma sentigi oma sissetulekute pealt.

Käibemaksu plaanivad aga kasutusele võtta lisaks veel ka Bahrein, Kuveit, Omaan ja Katar.