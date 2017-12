Graafik: vaata kes on maailma 20 rikkaimat inimest ja kui palju nende vara aastaga kasvas

Lõppeval aastal kasvas Bezos’e vara 33,7 miljardi dollari ehk peaaegu Eesti kolme aasta eelarve võrra.

Ka senise rikkaima, Bill Gatesi vara kasvas, 9,41 miljardi dollari võrra, aga mitte piisavalt, et liidrikohta hoida. Gates oli Bloombergi miljardäride indeksis esikohal alates 2013. aastast. Gates on andnud suure hulga oma varast heategevuseks, lõppeva aasta augustis kandis ta Bill ja Melinda Gatesi heategevusfondile 4,6 miljardit dollarit.

Suurimad kaotajad

Lõppeva aasta suurimateks kaotajateks olid Prantsusmaa telekommunikatsioonimagnaat Patrich Drahi, kes kaotas aastaga 3,8 miljardit dollarit ehk 37 protsenti oma vara väärtusest. Drahi on Prantsusmaa telekomifirma Altice suurim aktsionär ja nõukogu esimees. Drahi on tema juhitava ettevõtte kasvu rajanud laenudele, mistõttu on ta saanud hüüdnimeks Võlakuningas.

21 miljardi euro suuruse aastakäibega Altice võlakoormus on kokku 55 miljardit dollarit olles sellega Euroopa suurim rämpsvõlalaenaja.

Ka suuruselt teine varakaotaja tuleb Euroopast – täpsemalt Rootsist. Moerõivaste müüja Hennes & Mauritz (H&M) suuromaniku ja nõukogu esimehe Stefan Perssoni vara väärtus kahanes 3,6 miljardi dollari võrra 19,4 miljardini. Eriti valusa löögi sai H&M vahetult enne jõule, sest ajal kui jaemüüjatele USAs ja paljudes kohtades Euroopas olid ajaloo parim müügihooaeg, teatas ettevõte suurimast käibe langusest vähemalt viimase kümnendi jooksul. Aktsia hind kukkus uudise peale 15 protsenti.